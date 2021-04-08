Kraliçe Elizabeth'ten Buckingham Sarayı bahçesinde pikniğe izin

Kraliçe Elizabeth, bu yıl yaz aylarında Buckingham Sarayı'nın bahçesine ziyarete gelenlere piknik yapma şansı da sundu.

Vanity Fair'da yer alan habere göre, her yıl yaz mevsiminde 3 ay boyunca ziyaretçilere bahçesinin kapısını açan Buckingham Sarayı, bu yaz ziyaretçilerin çimlerde piknik yapmasına da izin verecek.

Ziyaretçiler, Buckinham Sarayı bahçesi boyunca kendi kendilerine gezebilecek. Saray'ın "Gül Bahçesi" için de rehberli tur hizmeti sunulacak.

Buckingham Sarayı, bahçesindeki çeşitli çiçekler ve ağaçlarla tanınıyor.