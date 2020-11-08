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Dünya

Kraliçe Elizabeth, pandeminin başından bu yana ilk kez maskeyle görüntülendi

08 Kasım 2020 14:06

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, Koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez kamusal alanda yüz maskesi takarken görüntülendi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Kraliçe cumartesi günü "Meşhul Savaşçı" diye bilinen ve I. Dünya Savaşı'nda savaşan kimliği belirsiz bir askerin defnedilmesinin yüzüncü yılında Westminster Abbey'de fotoğraflandı.  Kalıntılarının kime ait olduğu saptanamayan beden, ülkesine hizmet ederken ölen Britanyalı askeleri temsil ediyor. 

Defnedilişinin 100. yılı için mezarı ziyaret eden kraliçe, hükûmetin yönergeleriyle uyumlu olarak, anmada yüz maskesi taktı.

Mezara bir çiçek buketi bırakırken fotoğraflanan devlet başkanı, kişisel danışmanı ve küratörü Angela Kelly'nin elinden çıktığı düşünülen siyah düğmeli ceketi ve şapkasıyla uyumlu siyah bir maske takıyordu.

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