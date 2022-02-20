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Dünya

Kraliçe Elizabeth, Koronavirüs'e yakalandı

Saray'dan yapılan açıklamaya göre, 95 yaşındaki Kraliçe nezle benzeri semptomlar gösteriyor

20 Şubat 2022 14:56

T24 Dış Haberler

Buckingham Sarayı,  Britanya Kraliçesi Elizabeth'in Covid testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Buckingham Sarayı, 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in Covid'e yakalandığını açıkladı. Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe hafif, nezle benzeri semptomlar gösteriyor.

Kraliçe Elizabeth'in gelecek hafta Windsor Sarayı'ndan "hafif" işlerini yürütmeye devam edeceği, tıbbi kontrol altında olacağı belirtildi.

Kraliçe Elizabeth'in büyük oğlu Prens Charles da geçen hafta Covid-19'a yakalanmıştı. Prens Charles'ın Covid testi, annesiyle görüştükten iki gün sonra 10 Şubat'ta pozitif çıkmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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