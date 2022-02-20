Kraliçe Elizabeth, Koronavirüs'e yakalandı

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Buckingham Sarayı, Britanya Kraliçesi Elizabeth'in Covid testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Buckingham Sarayı, 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in Covid'e yakalandığını açıkladı. Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe hafif, nezle benzeri semptomlar gösteriyor.
Kraliçe Elizabeth'in gelecek hafta Windsor Sarayı'ndan "hafif" işlerini yürütmeye devam edeceği, tıbbi kontrol altında olacağı belirtildi.
Kraliçe Elizabeth'in büyük oğlu Prens Charles da geçen hafta Covid-19'a yakalanmıştı. Prens Charles'ın Covid testi, annesiyle görüştükten iki gün sonra 10 Şubat'ta pozitif çıkmıştı.
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