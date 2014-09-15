Kraliçe Elizabeth: İskoçya halkı oy vermeden önce çok iyi düşünmeli

İskoçya'da düzenlenecek olan bağımsızlık referandumu hakkında Bugüne kadar yorum yapmaktan kaçınan Kraliçe İkinci Elizabeth, haftasonu katıldığı etkinliklerde gelen ısrarlı sorular üzerine sadece 'İskoçya halkı oy vermeden önce çok iyi düşünmeli' dedi. Kraliçe'nin bu açıklamayı referandumdan sadece üç gün önce yapmş olması da tartışıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Elizabeth'in referandumdan bağımsızlığa 'Evet' oyu çıkması ihtimali karşısında endişelendiği ifade ediliyor. Ancak Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe'nin son yorumunun herhangi bir siyasi mesaj niteliği taşımadığı vurgulandı. Elizabeth'in referandum yorumu beklenmedik bir şekilde geldi.

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesini ziyaret eden İkinci Elizabeth, Crathie kilisesinden çıkarken kalabalıktan birisi "Elbette size referandumu sormayacağız" diye seslendi.

Yoluna devam ederken durup kendisine seslenen kadına dönen Kraliçe "Umarım gelecekleri hakkında iyice düşünürler" dedikten sonra yoluna devam etti.

BBC Kraliyet muhabiri Peter Hunt, "Bu ağızdan kaçan bir yorum değildi. Kraliçe de herkes gibi Perşembe günkü oylamanın ne kadar önemli olduğunu farkında" diyor.

18 Eylül'deki İskoçya referandumu öncesinde son anketler bağımsızlık için 'Evet' ve 'Hayır' oylarının hâlâ başa baş gittiğini gösteriyor ve seçim sonucunu kararsızların kullanacağı oyların belirleyeceği ifade ediliyor.