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Dünya

"Kraliçe Elizabeth'in yaşıyla birlikte etkinliklerden uzaklaşmasıyla Prens Charles ve Camilla çifti giderek öne çıkıyor"

07 Kasım 2021 11:07

Britanya kraliyet ailesinde 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in doktorlarının da uyarısıyla daha sık dinlenmeye başlayarak, etkinliklere daha az katılmaya başlamasıyla tahtın varisi Prens Charles ve eşi Camilla Parker Bowles'un görünürlüğü artmaya başlıyor. 

AFP’de yer alan analize göre, Kraliçe Elizabeth yaşı nedeniyle etkinliklere katılımını giderek azaltmaya başladı. Kraliçe’nin oğlu Galler Prensi Charles, son yıllarda kraliyet görevlerinde daha fazla sorumluluk almaya başladı.

Prens Charles’la birlikte görünürlüğü ve görevleri daha fazla artan bir isim de eşi Camilla oldu. Camilla’nın pandemi döneminde online etkinliklerde ve şimdi yüz yüze etkinliklere daha çok katılmaya başladığı dikkat çekti.

Prens Charles’ın hayatını kaybeden Prenses Diana ile en büyük çocukları olan Prens William ve eşi Kate Middleton’ın da kraliyet ailesindeki aktifliği arttı. 

74 yaşındaki Cornwall Düşesi Camilla, Prenses Diana ile Prens Charles’ın evliliği sırasında olduğu bilinen ilişkileri nedeniyle bir dönem Britanya kamuoyunda sevilmeyen bir isim olmuştu.

Kraliyet tarihçisi Anna Whitelock “Ailedeki pozisyonu kesinlikle gelişti” yorumunu yaptı. Kamuoyunda görünürlüğü artan Camilla’yı destekleyenlerin sayısının arttığı belirtildi.

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