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Dünya

Kraliçe Elizabeth'in yasakladığı iddia edilen belgesel sızdı

30 Ocak 2021 11:33

T24 Dış Haberler

Britanya Kraliyet ailesinin iç ilişkilerine yakından bir bakış sunan ve 1970'den bu yana saklanan bir belgesel, YouTube'a sızdırıldı. Belgeselin Kraliçe II. Elizabeth tarafından yasaklandığı iddia ediliyordu.

Belgesel, Buckingham Saray'ındaki yaşamı daha önce eşi benzeri görünmemiş bir biçimde çok detaylı olarak aktarıyordu. BBC ilk yayınladığında belgesel milyonlar tarafında seyredilmişti. İddiaya göre belgesel daha sonra Buckingham Sarayı'nın talebiyle BBC'nin arşivlerine kaldırıldı ve 1970'lerden bu yana hiç yayınlanmadı.

"Kraliyet Ailesi" isimli belgeselin nasıl sızdığı ve YouTube'da kim tarafından yayımlandığı bilinmiyor. Video, telif gerekçesiyle kısa süre içinde platformdan kaldırıldı.

 

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