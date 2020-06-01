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Dünya

Kraliçe Elizabeth'in mektupları yıllar sonra kamuya açılacak

Avustralya mahkemesi, Kraliçe Elizabeth2in gizli tutulan 211 mektubunun yayınlanmasına hükmetti

01 Haziran 2020 07:14

Avustralya mahkemesinin önceki başbakanın görevden alınmasına yol açan süreçte Britanya Kraliçesi II. Elizabeth ile ülkedeki temsilcisi arasındaki yazışmaların kamuya açılabileceğine hükmettiği bildirildi.

Tarihçi Profesör Jenny Hocking mektuplara erişebilmek için 10 yıl mücadele verdi. Prof. Hocking, mahkeme kararının Avustralya arşiv materyalleri üzerindeki onlarca yıllık Britanya kontrolünün kalıntısını sona erdirdiğini söyledi.

211 mektubun tutulduğu gizli bölüm NAA'da mühürlenmişti ve Federal Mahkeme daha önce NAA'nın mektupların “özel ve kişisel” olduğu iddiasını kabul etmişti.

Sydney Morning Herald, mektupların en azından Aralık 2027'e kadar gizli kalmasının istendiğini ve Elizabeth’in onların yayınlanmasına ilişkin nihai vetoyu elinde bulundurduğunu bildirdi.

Avustralya'da Gölge Adalet Bakanı Mark Dreyfus ve Gölge Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, NAA'nın belgeleri derhal yayınlaması çağrısında bulundu.

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