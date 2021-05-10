Kraliçe Elizabeth'in kuzeni, Kremlin'le kişisel bağlantılarını satmakla suçlanıyor

Prens Michael'ın Zoom konuşmasından çıkmasının ardından ortağı Isaacs muhabirlere, Prens'in "Majesteleri'nin gayriresmi Rusya elçisi" olduğunu söyledi. Isaacs, Prens'in Putin'e özel erişiminin hâlâ yerinde olduğunu iddia etti.

Gazetecilerin sahte altın şirketi teklifini dört Kraliyet üyesine daha yaptığı, üçünün reddettiği birinin ise yanıt vermediği belirtildi.

Prens Michael'ın temsilcileri, The Guardian'a yaptıkları açıklamada, Prens'in Putin'le özel bir ilişkisi olmadığını, en son 2003 yılında görüştüklerini söyledi. Prens'in ortağı Isaacs de The Guardian'a yaptığı açıklamada teklifi beğendiğini bu nedenle Rusya'yla ilişkiyi abartarak yanlış yaptığını söyledi. Isaacs, pişman olduğunu ekledi.

Times gazetesi, Kraliçe Elizabeth ve Prens Michael arasında iyi bir ilişki olduğunu aktardı. Prens Michael, Kraliyet ailesi üyelerinin aldığı aylık fondan bir ödeme almıyor. Prens, şirket danışmanı olarak kişisel gelirini sağlıyor.