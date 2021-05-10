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Dünya

Kraliçe Elizabeth'in kuzeni, Kremlin'le kişisel bağlantılarını satmakla suçlanıyor

10 Mayıs 2021 13:10

Kraliçe Elizabeth'in birinci dereceden kuzeni Kent Prensi Michael, Kraliyet bağlantılarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e para karşılığında satmakla suçlandı. 

İngiliz haber kanalları Channel 4 ve Sunday Times'ın yaptığı araştırma kapsamında iki muhabir, Prens Michael ve iş ortağı Simon Isaacs'ın bağlantılarını Kremlin'e satıp satmadığını araştırmak üzere Güney Koreli sahte altın yatırım şirketinin yöneticileri rolüne girerek Prens Michael'a iş teklifi götürdü. 

Prens Michael'ın sahte iş insanlarına, Rusya'yla bağlantılarının "kâr getirebileceğini" söylediği ve daha önce Rusya Devlet Başkanlığı'ndan Dostluk Nişanı aldığını vurguladığı belirtildi.

Muhabirler sahte şirket "The House of Haedong" adına Prens Michael'a bir konuşma yapması için 200 bin dolar ve şirketin Rusya'daki çıkarları üzerine danışmanlık yapması için aylık 50 bin dolar teklif etti. Prens Michael'ın bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. 

Michael'ın Özel Sekreteri'nin de ayrıca muhabirlere, Prens'in şirketi Rus hükûmetinden üst düzey isimlerle tanıştırabileceğini söylediği aktarıldı. 

Prens Michael'ın Zoom konuşmasından çıkmasının ardından ortağı Isaacs muhabirlere, Prens'in "Majesteleri'nin gayriresmi Rusya elçisi" olduğunu söyledi. Isaacs, Prens'in Putin'e özel erişiminin hâlâ yerinde olduğunu iddia etti.

Gazetecilerin sahte altın şirketi teklifini dört Kraliyet üyesine daha yaptığı, üçünün reddettiği birinin ise yanıt vermediği belirtildi. 

Prens Michael'ın temsilcileri, The Guardian'a yaptıkları açıklamada, Prens'in Putin'le özel bir ilişkisi olmadığını, en son 2003 yılında görüştüklerini söyledi.  Prens'in ortağı Isaacs de The Guardian'a yaptığı açıklamada teklifi beğendiğini bu nedenle Rusya'yla ilişkiyi abartarak yanlış yaptığını söyledi. Isaacs, pişman olduğunu ekledi. 

Times gazetesi, Kraliçe Elizabeth ve Prens Michael arasında iyi bir ilişki olduğunu aktardı. Prens Michael, Kraliyet ailesi üyelerinin aldığı aylık fondan bir ödeme almıyor. Prens, şirket danışmanı olarak kişisel gelirini sağlıyor. 

 

 

 

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