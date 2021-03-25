Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'daki sarayında şüpheli eşya ihbar edildi; bomba imha ekipleri yönlendirildi

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Kraliçe Elizabeth'in İskoçya'da bulunan sarayında şüpheli bir eşya tespit edilmesi sonucu bomba imha ekipleri gönderildi. Şüpheli eşya ilgili bir kişi gözaltına alındı.

NBC News'a konuşan İskoçya Polisi Sözcüsü, Edinburgh'da bulunan Holyroodhouse Sarayı'nda şüpheli bir eşya olduğuna ilişkin ihbarlar aldıklarını söyledi. İhbar üzerine bomba imha ekiplerini yönlendiren polis, eşyayı güvenli bir şekilde imha etti. Şüpheli eşyayla ilgili 39 yaşında bir adamın gözaltına alındığı belirtildi.

Polis, çevrenin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir durum olmadığını belirtti.

Şüpheli eşyanın tespit edildiği sırada Kraliyet ailesinden kimsenin Saray'da olmadığı belirtildi. Kraliçe Elizabeth'in normalde her yaz bir haftayı İskoçya'daki Sarayı'nda geçirdiği belirtildi. Ancak Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip pandemi nedeniyle bütün seyahat planlarını iptal etmiş durumda.