Kraliçe Elizabeth'in aylar sonra katıldığı ilk toplu etkinlik, Prens Philip'in ölüm yıldönümü anması oldu

Britanya Kraliçesi Elizabeth, aylar sonra ilk toplu etkinliğine, geçen yıl hayatını kaybeden eşi Prens Philip’in anma töreni için katıldı.

Kraliyet ailesi ve Britanya Başbakanı Boris Johnson, geçen yıl hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip’i anmak üzere toplandı.

Kraliçe Elizabeth, beş ay sonra ilk kez bir toplu etkinlikte görüldü.

95 yaşındaki Kraliçe’nin sağlık durumuna ilişkin doktorları uyarıda bulunmuş, dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Kraliçe, bir süre toplu etkinlikleri iptal etmişti.