"Kraliçe Elizabeth, gelecek yıl tahttan inerek yerini Prens Charles'a bırakacak" iddiası

Önde gelen Kraliyet yazarı, Kraliçe Elizabeth'in 95 yaşında geldiğinde tahttan çekileceğini ve yerini Prens Charles'a bırakacağını söyledi.

Daily Mail'in haberine göre Robert Jobson, Galler Prensesi Diana'ya ve Prens Harry'e dair konuşmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Kraliçe'nin 95'ine geldiğinde tahttan ineceğine hâlâ kesin olarak inanıyorum."

Öte yandan Newsweek'in Kraliyet muhabiri Jack Royston, "Bence yapmak istemeyecek ama gerçekçi olmak gerekirse her şeyi Charles'a bırakacağı bir noktaya gelecek ve o zaman oğlunun gözlerinin içine bakıp nasıl Kral olmayacağını söyleyecek?" ifadelerini kullandı.

1952'den beri tahtta

Kraliçe Elizabeth'e dair benzer haberler daha önce de basına yansımış ancak Kraliyet kaynakları Kraliçe'nin sağlığı yerinde olduğu sürece böyle bir hamle yapmayacağını söylemişti.

Kraliçe Elizabeth tahta çıktığı 1952'den bu yana Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar 14 başbakan gördü.

Kraliçe ve Kraliyet ailesi kısa süre önce iki sarsıcı olayla gündeme gelmişti. Prens Andrew'un pedofil milyarder Jeffrey Epstein'le ilişkisinin detaylarının ortaya çıkması ve karşılaştığı cinsel istismar suçlamaları dikkatlerin Kraliyet ailesi üzerine çekilmesine neden olmuştu.

Öte yandan Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet'ten ayrılarak ABD'ye yerleşmeleri ve Kraliyet'e olan yüklü borçları da gündeme gelmişti.