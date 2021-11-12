Kraliçe Elizabeth, doktor tavsiyesiyle istirahat sonrası ilk kez bir etkinliğe katılacak

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in sağlık sorunları nedeniyle dinlenmesinin tavsiye edildiği 1 ayın ardından ilk kez bir törene katılacağı açıklandı.

Buckingham Sarayı, bu hafta sonu başkent Londra'daki Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel "Rememberance Sunday" adlı anma törenine Kraliçe Elizabeth'in katılacağını doğruladı.

Açıklamada ayrıca, Kraliçe Elizabeth’in anma töreninin bir parçası olan anıt mezara çelenk bırakma görevini oğlu Galler Prensi Charles’a devrettiği belirtildi.

Son zamanlarda katılmayı planladığı etkinliklerin birçoğunu iptal eden 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, neredeyse bir aydır doktor tavsiyeleri doğrultusunda istirahat ediyor. Kraliçe daha önce İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleşmekte olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) ve 20 Ekim’de Kuzey İrlanda ziyareti gibi katılmayı planladığı davetleri iptal etmişti.