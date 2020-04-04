T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kraliçe Elizabeth, 8 yıl sonra ilk kez halka seslenecek

04 Nisan 2020 00:32

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiliz halkına pazar günü seslenecek. En son 2012'de tahttaki 60. yıl dönümü dolayısıyla halka seslenen Elizabeth, tahtaki 68 yılı boyunca sadece 4 kez ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe’nin Koronavirüsü salgınına ilişkin bir video kaydı yaptığı ve bunun pazar günü akşam saatlerinde yayınlanacağı belirtildi. Salgın nedeniyle kocası Prens Philip ile Londra’daki Buckingham Sarayı'ndan 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi’ne giden 93 yaşındaki Kraliçe’nin ulusa sesleniş konuşmasında halka moral verme odaklı olacak.

Kraliçe daha önce 1991’de Körfez Savaşı, 1997’de Prenses Diana’nın ölümü, 2002’de annesinin ölümü ve son olarak da 2012’de tahttaki 60. yıl dönümü dolayısıyla İngilizlere seslenmişti.

ETİKETLER

kraliçeII. Elizabethbirleşik krallık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24