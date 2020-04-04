Kraliçe Elizabeth, 8 yıl sonra ilk kez halka seslenecek

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe’nin Koronavirüsü salgınına ilişkin bir video kaydı yaptığı ve bunun pazar günü akşam saatlerinde yayınlanacağı belirtildi. Salgın nedeniyle kocası Prens Philip ile Londra’daki Buckingham Sarayı'ndan 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi’ne giden 93 yaşındaki Kraliçe’nin ulusa sesleniş konuşmasında halka moral verme odaklı olacak.

Kraliçe daha önce 1991’de Körfez Savaşı, 1997’de Prenses Diana’nın ölümü, 2002’de annesinin ölümü ve son olarak da 2012’de tahttaki 60. yıl dönümü dolayısıyla İngilizlere seslenmişti.