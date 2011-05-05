-KRALİÇE BAĞCILIK YAPACAK LONDRA (A.A) - 05.05.2011 - İngiltere Kraliçesi Elizabeth, kendi şampanyasını üretmek amacıyla başkent Londra yakınlarındaki Windsor Şatosu'nun parkında bağcılık yapmaya hazırlanıyor. Bağ projesinden sorumlu Laithwaites Wine şirketinin yetkilisi Simon Mc Murtrie, gelecek hafta 16 binden fazla asma fidanının dikiminin yapılacağını belirttiği açıklamasında, böyle bir projeyle gurur duyduklarını ifade etti. Yetkili, projeyle ülkede şarap üretimini geliştirmeye, popülaritesini artırmaya katkıda bulunmaktan da memnuniyet duyduklarını kaydetti.