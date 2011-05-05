T24 LogoT24 Logo
Dünya

KRALİÇE BAĞCILIK YAPACAK LONDRA (A.A)

05 Mayıs 2011 23:12

-KRALİÇE BAĞCILIK YAPACAK LONDRA (A.A) - 05.05.2011 - İngiltere Kraliçesi Elizabeth, kendi şampanyasını üretmek amacıyla başkent Londra yakınlarındaki Windsor Şatosu'nun parkında bağcılık yapmaya hazırlanıyor. Bağ projesinden sorumlu Laithwaites Wine şirketinin yetkilisi Simon Mc Murtrie, gelecek hafta 16 binden fazla asma fidanının dikiminin yapılacağını belirttiği açıklamasında, böyle bir projeyle gurur duyduklarını ifade etti. Yetkili, projeyle ülkede şarap üretimini geliştirmeye, popülaritesini artırmaya katkıda bulunmaktan da memnuniyet duyduklarını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24