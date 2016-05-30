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Dünya

Kraliçe arıyı kurtarmak için 20 bin arı seferber oldu!

İngiltere'de yaşanan olay, bir arı yetiştiricisinin çabasıyla sona erdi

30 Mayıs 2016 19:54

İngiltere’de alışveriş yapmak için arabasını park yerine bırakan Carol Howarth'ın aracının arkasındaki yaklaşık 20 bin arının, kraliçe arıyı kurtarma operasyonu olduğu öğrenildi. 

İngiltere’de alışveriş yapmak için arabasını park yerine bırakan Carol Howarth, geri döndüğünde arıların liderlerine gösterdikleri bağlılıkla karşılaştı. 

sozcu.com.tr'nin haberine göre; arabanın içinde arıların ilgisini çekecek şekerli bir yiyecek olduğu düşünüldü. Ancak arılar araçtan ayrılmayarak iki gün boyunca aracı takip etmeye devam edince başka bir durum olduğu düşünüldü.

Uzun yıllar arı yetiştiriciliği yapmış bir kişi, liderleri olan kraliçe arının arabanın içinde kalmış olabileceğini farketti ve dışarı çıkabilmesi için büyük çaba harcandı. Kraliçe arının arabadan çıkmasıyla beraber, onu izleyen işçi arılar da aracı takip etmeyi bıraktı.


 

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