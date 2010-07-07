-KRALİÇE 53 YIL SONRA BM'DE KONUŞTU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 06.07.2010 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, BM'nin bir idealin ötesine geçerek insanlığın ortak iyiliği için çalışan gerçek bir güce dönüştüğünü, bunun son derece önemli bir başarı olduğunu söyledi. Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Edinburg Dükü Prens Philip ile birlikte geldiği New York'ta, BM genel merkezinde, 192 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunda konuşma yaptı. Kraliçe 2. Elizabeth, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve BM Genel Kurul Başkanı Ali Treki ile BM Genel Kurul salonuna girerken, salondaki herkes ayağa kalktı ve 84 yaşındaki Kraliçeyi alkışladı. Kraliçe, daha sonra kendisine ayrılan özel beyaz renkte bir koltukta oturdu. Genel Kurul Başkanı Treki, Kraliçe 2. Elizabeth'e hitaben yaptığı "hoş geldiniz" konuşmasında, Kraliçenin en son 1957 yılında BM Genel Kuruluna hitap ettiğini hatırlatarak, aradan geçen 53 yılda dünyanın çok değiştiğini, küreselleştiğini, ekonomik refahın sağlandığını, ancak aynı zamanda yoksulluğun da artığını söyledi. Treki, bu kapsamda BM'nin dünyanın daha iyi bir yer olması için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da Kraliçeye hitaben yaptığı "hoş geldiniz" konuşmasında, Kraliçenin değişen dünyada değişmeyen bir güç olduğunu belirtti. Kraliçenin yıllar boyunca dünyayı dolaştığını ve dünyadaki pek çok insanla tanıştığını kaydeden Ban, Kraliçeye hitaben, "Siz merhamet ve saygınlığın yaşayan sembolüsünüz" dedi. -KRALİÇE 2. ELİZABETH- Kraliçe 2. Elizabeth, konuşmasında, BM Genel Kuruluna en son 1957 yılında geldiğini hatırlatarak, o zamandan bu yana dünyada pek çok ülkeyi ziyaret ettiğini, pek çok lider, büyükelçi ve devlet adamıyla tanıştığını söyledi. Dünyada 1957 yılından bu yana özellikle bilim ve teknolojide iyi yönde büyük değişiklikler yaşandığını belirten Kraliçe, ancak BM için esin kaynağı olan "uluslararası barışı, güvenliği ve adaleti sağlama, dünyada herkesin haklarını ve özgürlüklerini koruma, açlık, yoksulluk ve hastalıkla mücadele etme" gibi amaç ve değerlerin değişmediğini ifade etti. Konuşmasında bugün İngiliz Milletler Topluluğu'nun dünyadaki nüfusunun neredeyse 2 milyarı bulduğunu kaydeden Kraliçe 2. Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu'nun BM'ye dünyada barışın ve istikrarın sağlanmasında büyük katkılarda bulunduğunu vurguladı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun başta olmak üzere, BM'nin tüm eski ve yeni liderlerini tebrik etmek istediğini de belirten Kraliçe 2. Elizabeth, sözlerinin sonunda BM'nin bir idealin ötesine geçerek insanlığın ortak iyiliği için çalışan gerçek bir güce dönüştüğünü, bunun son derece önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Kraliçe, bu kapsamda BM'nin gerçekten Birleşmiş Milletler olmak istiyorsa, yarının geleceği için tüm milletler olarak hep beraber çok çalışması gerektiğini ifade etti.