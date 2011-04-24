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Dünya

'Kraliçe 2. Elizabeth Türkiye’yi Avrupa’da istemiyor'

İngiliz gazetesi Daily Telegraph, Kraliçe 2. Elizabeth’in Türkiye’nin ‘uzun bir zaman boyunca’ AB üyesi olmaması gerektiğini savunduğunu iddia etti.

24 Nisan 2011 03:00

T24 - İngiliz gazetesi Daily Telegraph, Kraliçe 2. Elizabeth’in Türkiye’nin ‘uzun bir zaman boyunca’ AB üyesi olmaması gerektiğini savunduğunu iddia etti.

Gazetenin İşçi Partili Denis McShane’in eski sevgilisi Joan Smith’e dayandırdığı habere göre, Kraliçe bu yorumu Buckingham Sarayı’nda düzenlenen bir partide yaptı.

Smith’e göre Kraliçe davetteki bir Muhafazakâr milletvekilinin eşinin Türk olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Kraliçe, “Philip ve ben Türkiye’ye resmi ziyarette bulunmuştuk” dedi.


Buckingham sessiz

Sonra Kraliçe bir başkasına dönüp, AB’nin 28 üyesiyle gereksizce büyüdüğünü söyledi. Gruptakiler üye sayısının 27 olduğunu, Türkiye’nin de kısa sürede katılmasını umduklarını belirtti. Kraliçe “Türkiye’nin uzun zaman boyunca birliğe katılmasını istemiyoruz” dedi.

Buckingham Sarayı açıklama yapmayı reddetti. Söz konusu Muhafazakâr Partili vekil ve Türk eşinin ise Robert Walter ve Feride Alp Walter olduğu öğrenildi. Alp Walter davette bulunduğunu doğrularken, Kraliçe’nin bu tür bir sözüne tanık olmadığını söyledi.


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