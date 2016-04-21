Kraliçe 2. Elizabeth, sosyal medya editörüne yıllık 200 bin lira verecek

İngiltere Kraliyeti, Kraliçe 2. Elizabeth'in katıldığı etkinliklerini Facebook ve Twitter aracılığıyla duyuracak bir sosyal medya editörü arıyor. Buckingham Sarayı, sosyal medya editörü için verdiği iş ilanında seçilecek adayın, yılda 50 bin sterlin (yaklaşık 200 bin TL) maaşa Kraliçe'nin devlet ziyaretleri, katıldığı etkinlikler ve Kraliyet duyurularını milyonlara duyurması gerektiği ifade edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Editörün, sosyal medya hesaplarını yönetmesinin yanı sıra, dünya çapında daha fazla ziyaretçi ve takipçi kazanması da isteniyor.



Britanya monarşisinin resmi internet sayfasında duyurulan iş ilanında dolgun maaşın yanında 33 gün yıllık izi, ücretsiz öğle yemeği ve ikramiyelerin de bulunduğu ifade edildi.



Kraliçe ilk tweet’ini 2014 yılında Londra'daki Bilim Müzesi'ni ziyaretinde atmıştı. Kraliçe'nin halen dünya genelinde 2.16 milyon takipçisi bulunuyor.



