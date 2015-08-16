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Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth, Prenses Diana'nın kaza geçirdiğini öğrendiğinde ne dedi?

İngiliz biyografi yazarı Ingrid Seward, 'Kraliçe'nin Konuşması' adlı kitabında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile ilgili ilginç bir iddiaya yer verdi

16 Ağustos 2015 15:24

İngiliz biyografi yazarı Ingrid Seward, "The Queen's Speech" (Kraliçe'nin Konuşması) adlı yeni kitabında, Kraliçe 2. Elizabeth'in, Prenses Diana'nın trafik kazasında yaralandığı haberini duyduktan sonra ''Biri frenleri yağlamış olmalı" dediğini yazdı. Prens Charles'ın eski eşi Prenses Diana, 1997 yılında erkek arkadaşı Dodi Fayed ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 

Seward, Daily Mail gazetesine ''İlk ulaşan haber, Paris'teki trafik kazasının ciddi olduğu ve Diana'nın ölmediği yönündeydi. Kraliçe'nin yanında bulunanlardan biri Kraliçe'nin gelen haber üzerine ''Biri frenleri yağlamış olmalı'' dediğini duydu. Bu hayret verici yorum, Kraliçe ile Diana arasındaki sıradışı ve karmaşık ilişkiyi ele veriyordu'' diye yazdı.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre; Seward son kitabında, Kraliçe 2. Elizabeth ile Diana'nın sıradışı ve karmaşık ilişkisini anlatıyor.

Prenses Diana'nın ölümü bütün ülkede ulusal yasa dönüşürken Kraliçe'nin haberi duyduktan sonra İskoçya'daki tatilini yarıda kesmemesi kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu. Ayrıca Buckingham Sarayı'ndaki bayrağın yarıya indirilmemesi de şaşkınlık yaratmıştı.

Seward, 2000 yılında yayınladığı kitabında da Kraliçe'nin trafik kazası ile ilgili tepkilerini ''The Queen and Di'' adlı kitapta toplamıştı.

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