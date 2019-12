-KRALİÇE 2. ELIZABETH İRLANDA'DA DUBLİN (A.A) - 17.05.2011 - İrlanda'ya resmi ziyarette bulunan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, başkent Dublin'de "İrlandalıların özgürlüğü için hayatını feda edenlere" adanan "Garden of Remembrance"ı ziyaret etti. Kraliçe ile İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese'in, ziyaretin sembolik önem taşıyan noktalarından biri olan "Garden of Remembrance"a çelenk bıraktığı törende, İrlanda Başbakanı Enda Kenny, eski başbakanlar Brian Cowen ve Bertie Ahern ile ordu yetkilileri de hazır bulundu. Saygı duruşunun ardından İngiliz milli marşının çalındığı törende, Liam Mac Uistin'in, İrlanda bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden birine dönüşen "We saw a vision" şiiri de okundu. Geniş güvenlik önlemleri alan İrlanda polisi, Kraliçe Elizabeth'in ziyaretini protesto eden bir grup Cumhuriyetçinin tören alanına yaklaşmasına izin vermedi. Göstericiler, havai fişeklerle seslerini duyurmaya çalıştı. Çoğunluğunu Sinn Feinlilerin oluşturduğu protestoculardan bazılarının göz altına alındığı belirtildi. -"GARDEN OF REMEMBRANCE"- İrlanda'ya yapılan tüm resmi ziyaretlerde heyetlerin çelenk bıraktığı "Garden of Remembrance", 1916 Paskalya Ayaklanması'nın 50'nci. yılında, 1966'da açıldı. Dublin'in merkezindeki Parnell Meydanı'nda yer alan havuzlu bahçedeki heykelin açılışı, bağımsızlık savaşının ardından, İngiliz ve İrlanda güçlerinin 1921 yılında vardığı ateşkes kararının anısına, 11 Temmuz 1971'de yapıldı. Oisin Kelly imzasını taşıyan heykelin, kuğuya dönüşen ve 900 yıl sonra tekrar eski hallerine dönen üç çocuğa anlatan İrlanda destanından ve William Butler Yeats'in "Paskalya 1916" şiirinden esinlenilerek yapıldığı belirtiliyor. İrlanda tarihinin en değerli kültür mirası olarak bilinen el yazması "Book Of Kells"in muhafaza edildiği Trinity Üniversitesi'ndeki Eski Kütüphane'yi gezen Kraliçe, bugünkü resmi programını tamamladı. Ziyaretinin ikinci gününde İrlanda Başbakanı Enda Kenny'yi makamında ziyaret edecek Kraliçe, yarın İrlanda'nın dünyaca ünlü birası Guinness'in Dublin'deki müzesi Guinness Storehouse'u gezdikten sonra, İrlanda Savaş Anıtı Bahçesi'ne ve Croke Park Stadyumu'na da gidecek. Kraliçe Elizabeth'in Croke Park stadyumunu ziyareti, bu mekanın 1920'de, İrlanda tarihinin "ilk kanlı pazarı" olarak bilinen katliama sahne olması açısından anlamlı bulunuyor. İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'nun (IRA) saldırılarına misilleme yapan İngiliz güçleri, 21 Kasım 1920'de, bu stadyumda maç izlemeye gelen kalabalığa ateş açarak 14 kişinin ölümüne neden olmuştu.