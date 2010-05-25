Kraliçe 2. Elizabeth hükümet programını açıkladı

T24-



Kraliçe İngiliz parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarasında yaptığı ve 10 dakika süren konuşmaya, "Yeni hükümetin önceliğinin bütçe açığını gidermek ve ekonomik büyümeyi sağlamak olduğunu" söyleyerek başladı.





Yeni hükümetin yasama döneminin açılışını geleneksel olarak hükümetin programını okuyarak yapan Kraliçe, ülkenin yeni Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri David Cameron ve koalisyon hükümetinin gelecek 18 ayda yürürlüğe koymak istediği 22 yasa tasarısını sıraladı.

Bunlar arasında eğitimden, sağlığa, ekonomiden, seçim sistemine kadar çok sayıda yasa tasarısı bulunuyor.





Kraliçe, posta servisi "Royal Mail"in bir kısmının özelleştirilmesi, yeni sınır polisi gücü oluşturulması ve AB dışından İngiltere'ye göçmen olarak gelecek kişilere sayı sınırı getirilmesinin istendiğini ve bu yönde hükümetin yasa tasarıları bulunduğunu ifade etti.





Daha adil vergi sistemi, kamu hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin yenilenmesi ve iyileştirilmesi gibi konularda yeni yasalar olacağını da ifade eden Kraliçe 2. Elizabeth, mevcut hükümetin 5 yıllığına seçilmesi, seçim sisteminin değiştirilmesi için referanduma gidilmesi ve görevini ihlal eden milletvekillerinin bölgelerindeki seçmenler tarafından görevlerinden alınabilmesi gibi konularda da yasa tasarıları olduğunu kaydetti.





İngiltere'nin yeni hükümeti ayrıca, AB konusunda Brüksel'le ilgili bir yetki devri ya da anlaşma onayı olması durumunda referanduma gidecek. Seçim döneminde tartışmalara neden olan Lordlar Kamarasındaki sayının azaltılması da hükümetin yürürlüğe koymak istediği yeni yasa tasarıları arasında bulunuyor.





Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth konuşmasında, temmuzda eşiyle birlikte Kanada'yı, ağustosta ise ABD'yi ziyaret edeceğini söyleyerek, eylül ayında da Papa 16. Benediktus'un İngiltere'ye geleceğini anımsattı.