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Dünya

Kral’ı yazana ceza tehdidi

BBC’nin Tayland temsilcisi Jonathan Head, Tayland Kralı Aduljadej’e hakaret ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

26 Aralık 2008 02:00

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Tayland temsilcisi Jonathan Head, Tayland Kralı Bhumibol Aduljadej’e hakaret ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Gazetecileri Koruma Komitesi, “rezillik” olarak tanımladığı suçlamanın düşürülmesini talep etti.

Taylandlı polis memuru Wattanasak Mungkandee, BBC muhabiri Head’i, 3 Aralık’ta yazdığı bir makalede, havaalanlarını işgal eden hükümet karşıtı protestocular ile Kral arasında bir bağlantı bulunduğunu iddia ettiği gerekçesiyle mahkemeye şikayet etti. Head’in resmen Kral’a hakaret suçlanıp suçlanmayacağına henüz karar verilmedi. Ancak dava kabul edilir ve Head suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Merkezi New York’ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi dün yayımladığı açıklamayla Head hakkındaki suçlamanın düşürülmesini istedi. Açıklamada, “Taylandlı savcı ve müfettişlerin bu rezil suçlamayı düşürmelerinin zamanı gelmiştir. Head’in haberleri Tayland’ın gittikçe kötüye giden siyasi durumu hakkında önemli soru işaretleri yaratmıştır. Head’in resmi misillemelerden korkmaksızın muhabirlik yapmasına izin verilmelidir” denildi.

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