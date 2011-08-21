-Kralı ağlatan tören OSLO (A.A) - 21.08.2011 - Norveç'te Anders Behring Breivik'in 22 Temmuz'da yaptığı katliamda ölenlerin anısına tören düzenlendi. Başkent Oslo'daki bir konser salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada Norveç Kralı Harald V, gözyaşlarına boğuldu. Kral, "söylenecek sözün kalmadığını" belirterek, "katliamdan sonraki zamanın herkes için zor geçtiğini ancak bugün herkesin toplanmasının iyi hissettirdiğini" ifade etti. Norveçli pop grubu A-ha'nınkilerin de aralarında bulunduğu parçaların çalındığı törende, katliamda yaşamını yitiren 77 kişinin adları okundu. Kalp şekli oluşturacak biçimde ışıklarla süslenen sahnede, Başbakan Jens Stoltenberg da bir konuşma yaptı. Babası Gambiyalı, annesi Norveçli olan, Norveçli şarkıcı, gazeteci ve yazar Haddy Jatou N'jie'nin yönettiği törene katliamda hayatta kalmayı başaranlar, ölenlerin yakınları, kurtarma ekipleri, Kraliyet ailesi, bakanlardan oluşan 7 bine yakın kişi katıldı. Ütöya adasında 69 kişinin öldüğü katliamda kurtulanlar ve kurbanların yakınlarından oluşan yaklaşık bin kişi dün polis ve sağlık ekiplerinin refakatinde adayı ziyaret etmişti. (AFP-ŞYM-MVA)