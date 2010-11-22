Kral’dan, Sarkozy'i devirme formülleri

T24 - Fransız milli takımı ve Manchester United’ın “Kral” lakaplı efsanevi futbolcusu Eric Cantona ülkesinde yapılacak “kansız devrimin” formülünü verdi: “Sarkozy karşıtı göstericiler kilometrelerce yürüyüş yapacaklarına bankaya gidip tüm paralarını çekerlerse, sistem çöker.”



Fransa futbol, sanat ve politik yaşamının renkli simalarından, milli takım ve Manchester United’ın eski futbolcusu Eric Cantona, kriz karşısında aylarca grev yapan işçilere ve sendikalara “Bu iş böyle olmaz” diyerek nasıl “kansız ve silahsız devrim” yapılabileceğini anlattı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Futbolu bıraktan sonra aktör olan ve yeni filmi “Les Mouvements du bassin” (Kalça hareketleri) için Nantes kentinde bulunan Cantona’nın yerel gazete Presse Ocean’a verdiği röportajın videosu, YouTube’da “hit” oldu. “King” (Kral) lakaplı efsanevi forvet, emeklilik reformuna karşı aylarca eylem yapan ve hükümeti sarsmasına karşın deviremeyen Fransız işçisinin yönteminin yanlış olduğunu savundu.



Cantona videoda şöyle diyor:



Banka karşıtı manifesto



“Aylarca, elinizde pankart, kilometrelerce yürüyüp sesinizi duyurmaya çalışmak artık geçmişte kaldı. Günümüzde krize sebep olan kimler? Bankalar değil mi? O zaman çok basit, devrim yapmak için bankaları hedef almak gerekir. 3 milyon kişi sokaklara değil, bankalara gitsin. Hem kilometrelerce yürümeye de gerek yok. Yapman gereken tek şey en yakın şubeden tüm paranı çekmek. 3 milyon, 10 milyon, 20 milyon... İşte burada gerçek tehdit var. Ve o zaman bizi başka türlü dinlemeye başlarlar. Kansız, silahsız, zahmetsiz bir devrim. Sendikalara bazen bizim de fikir vermemiz lazım.”



Cantona’nın önerisi internet üzerinden yayılarak yeni bir politik harekete dönüşüyor. İngiliz gazetesi The Observer, protestocu öğrencilerin ve kamu çalışanlarının “bu kış Cantona’nın devrim modelini” uygulayacağını yazdı.





7 Aralık’ta başlıyor



“StopBanque” adlı Fransız aktivist örgütü, 7 Aralık’ta en az 14 bin kişinin mevduatlarını Fransız bankalarından çekeceğini ve hareketin kısa sürede dünyaya yayılacağını duyurdu. Bu iş için “Bankrun2010.com” internet sitesi kuruldu. Facebook’ta yapılan çağrıya, İtalya, Bulgaristan ve hatta Güney Kore’den “katılırım” diye cevap verenler oldu.



Fransız Bankacılık Federasyonu Başkanı Valerie Ohannesian ise “Tamamen aptalca bir girişim. İlk tepkim kahkaha atmak oldu. Hırsızlar ve kara para aklayanlar bu girişime bayılacak. Bay Cantona tüm parasını bankadan çekecekse, sanırım birkaç bavula ihtiyacı olacak” dedi.





