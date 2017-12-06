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Dünya

Kral Selman'dan Başkan Trump'a uyarı: Bölgedeki gerginlik tırmanır

Kral Selman Suudi Arabistan'ın geçmişten bu yana Filistin halkına ve tarihi haklarına destek verdiğini belirtti

06 Aralık 2017 08:27

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, ABD BaşkanI Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kral Selman, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin, barış müzakerelerine zarar vereceği ve bölgede gerginliği tırmandıracağı uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, iki lider yaptıkları görüşmede, Riyad ile Washington arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri ele aldı.

Trump'ı, Kudüs'ün statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin, barış müzakerelerine zarar vereceği ve bölgede gerginliği artıracağı konusunda uyaran Selman, Kudüs'ün konumu itibarıyla ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olmasından dolayı böylesi tehlikeli bir adımın dünyadaki tüm Müslüman halkları tahrik edeceğini vurguladı.

Filistin halkına destek hatırlatması

Kral Selman ayrıca Suudi Arabistan'ın geçmişten bu yana Filistin halkına ve tarihi haklarına destek verdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği duyurulmuştu.

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