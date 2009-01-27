T24 LogoT24 Logo
Spor

Kral, Lincoln'u eleştirdi

Hakan Şükür, Galatasaray'daki eski takım arkadaşlarını ağır bir dille eleştirdi.

27 Ocak 2009 02:00


Hakan Şükür, Galatasaray'daki eski takım arkadaşlarını ağır bir dille eleştirdi ve Lincoln başta olmak üzere yabancı futbolcuları kötü hava şartları nedeniyle Sivas'a gitmemekle suçladı.

İşte Hakan Şükür'ün TRT ekranındaki yorumları: "Geçen yıl Konya'ya gittik, buzlu sahada oynadık. Deplasmana gitmeyen iki yabancı oyuncu var. Sivas'ta da yoktular. Kontratlarını böyle mi yapıyorlar? Lincoln değerli bir oyuncu ama futbolcu bunu suistimal etmemeli. Baros, Lincoln olmadan oynayamaz. Ümit Karan da gidecek söylentileri arasında kendini ispatlamak böyle buzlu bir sahaya çıkıyor.


G.SARAY'DA OTORİTE YOK

Takım otobüsünde hep bunlar konuşulur, gelmeyenlerden bahsedilir. Kamplara yabancı oyuncular her zaman geç geliyor. Galatasaray'da bir otorite boşluğu var. Bireysel yetenekler maç kazandırır ama takım ruhu şampiyonluğu getirir. Yabancı oyunculara gösterilen tolerans çok fazla. Bunun değişmesi lazım.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24