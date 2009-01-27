Kral, Lincoln'u eleştirdi



Hakan Şükür, Galatasaray'daki eski takım arkadaşlarını ağır bir dille eleştirdi ve Lincoln başta olmak üzere yabancı futbolcuları kötü hava şartları nedeniyle Sivas'a gitmemekle suçladı.



İşte Hakan Şükür'ün TRT ekranındaki yorumları: "Geçen yıl Konya'ya gittik, buzlu sahada oynadık. Deplasmana gitmeyen iki yabancı oyuncu var. Sivas'ta da yoktular. Kontratlarını böyle mi yapıyorlar? Lincoln değerli bir oyuncu ama futbolcu bunu suistimal etmemeli. Baros, Lincoln olmadan oynayamaz. Ümit Karan da gidecek söylentileri arasında kendini ispatlamak böyle buzlu bir sahaya çıkıyor.





G.SARAY'DA OTORİTE YOK



Takım otobüsünde hep bunlar konuşulur, gelmeyenlerden bahsedilir. Kamplara yabancı oyuncular her zaman geç geliyor. Galatasaray'da bir otorite boşluğu var. Bireysel yetenekler maç kazandırır ama takım ruhu şampiyonluğu getirir. Yabancı oyunculara gösterilen tolerans çok fazla. Bunun değişmesi lazım.