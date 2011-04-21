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Spor

Kral Kupası finalinde zafer Real Madrid’in oldu

Real Madrid, normal süresi 0-0 sonuçlanan İspanya Kral Kupası’nın finalinde Barcelona’yı 1-0 yenerek 18 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürdü.

21 Nisan 2011 03:00

T24 - Eflatun - beyazlı ekip, normal süresi golsüz kapanan mücadelede Barcelona’yı Portekizli yıldızı Ronaldo’nun uzatmalarda attığı golle devirirken kupada 17 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid, normal süresi 0-0 sonuçlanan İspanya Kral Kupası’nın finalinde Barcelona’yı 1-0 yenerek 18 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürdü. 

İspanya’nın Kralı Real

120 dakika süren mücadele nefesleri keserken Real Madrid’te görev alan Mesut Özil 70. dakikada yerini Adebayor’a bıraktı.

12. dakikada gelişen Real Madrid atağında Mesut’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ronaldo’nun vuruşunda top savunmadan geri döndü.

36. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Ronaldo, ceza alanına kadar topu sürdü. Sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Pinto başarılıydı.

44. dakikada Mor Menekşeler gole yaklaştı. Mesut’un sağ kanattan yaptığı ortaya gerilerden gelen Pepe’nin kafa vuruşu direkten geri geldi. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarıya Barcelona daha etkili başladı. 51. dakikada Pedro’nun ceza sahasına girer girmez çektiği şut yandan auta çıkarken bu pozisyon Katalan ekibinin o dakikaya kadar geliştirdiği en ciddi tehlikeydi.


Gol 103’te geldi

65. dakikada Real savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Messi’nin önünde kaldı. Arjantinli yıldızın ceza sahası ön çizgisinden şutu az farkla auta gitti.
75. dakikada Messi’nin köşeye giden şutunu kaleci çıkardı. Aynı dakika içerisinde Barça bir kez daha etkili oldu ancak Pedro’nun aşırtma vuruşunda Casillas bir kez daha gole izin vermedi.
90. dakikada Di Maria’nın 90’a giden şutunu kaleci Pinto kornere çeldi. Maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.
103. dakikada Di Maria’nın ortasına iyi yükselen Ronaldo’nun kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0.



 

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