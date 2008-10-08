Kral kararını verdi



Galatasaray ve milli takımın eski kaptanı Hakan Şükür, bundan sonraki futbol yaşantısına Arap Emirlikleri'nde devam edeceğini açıkladı.



Eski Galatasaray'lı futbolcu Hakan Şükür, futbol yaşamı hakkında verdiği kararı açıkladı.



Bundan sonraki futbol yaşamı konusundaki soruları cevaplandıran Hakan Şükür, Galatasaray defterinin artık kapandığını tekrarlayarak, "Birçok kulüpten teklif alıyorum. Tekliflerin yanında bir de ailemi düşünmek zorundayım. Sessiz kaldığım dönemlerde düşünmem için çok zaman oldu. Artık bir takımda oynama kararı aldım" dedi.



Türkiye ve Avrupa Ligi dışında Arap Emirlikleri'nden bir ekipte forma giyebileceğini dile getiren Hakan Şükür, "İçimde hala oynama kıpırtısı var. Futbolun Türkiye ve Avrupa'daki takımlar kadar iyi olmadığı ama müthiş bir gelişme gösteren Arap Emirlikleri'ndeki bir ekipte oynamaya karar verdim. Bunun için çalışmalar yaptım. Belki çok öncesinde bunu bitirebilirdim ama bazı şartlar bunları yapmamı engelledi" şeklinde konuştu.



Galatasaray'ın şu anki durumunu değerlendiren Hakan, "Galatasaray çok iyi ve kaliteli oyunculara sahip. Geçen sene çok az yabancı yardımı alarak şampiyon oldu. Şimdi tabiki daha kaliteli bir kadroya sahipler. Bence zamanla daha iyi bir takım olacak. Ben Galatasaray'ın bu zorlukları aşacağına inanıyorum" dedi.



Ertuğrul Sağlam'ın istifasına deyinen Hakan Şükür "Ertuğrul benim çok sevidiğim bir arkadaşım. Yapabileceği çok şeyi olduğuna inandığım biri. Herkesin söylediği gibi gerçekten bir 'adam'. Çok çalışan biri ve futbolu iyi biliyor. Bana göre kendisinin bulunduğu takımda olumsuz bir hava yoktu. Bence en doğru olanı yaptı" diyerek sözlerini tamamladı.

