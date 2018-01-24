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Kral FM'de 'Afrikalı Ali' belirsizliği: Önce açıklama yaptılar, sonra kaldırdılar

"Canlı yayın yapan bu programcının sözlerinin hiçbir şekilde tarafımızdan kabulü mümkün değildir”

24 Ocak 2018 18:26

Kral FM’de program yapan ‘Afrikalı Ali’ için Kral FM’den bugün açıklama geldi. Açıklamada, tepkilere neden olan sözlerin canlı yayında yapıldığı belirtilerek, “Canlı yayın yapan bu programcının akıl dışı sözlerinin hiçbir şekilde tarafımızdan değil kabulü, en ufak bir şekilde tartışma konusu dahi yapılması mümkün değildir” denildi. Açıklama bir süre sonra ‘www.kralmuzik.com.tr’den kaldırıldı.

Kral FM’de ‘Afrikalı Ali’ adlı programcının “Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister gazeteci, ister milletvekili olsun vurun” sözlerine yönelik tepkiler devam ediyor. Tepkiler üzerine söz konusu radyo çalışanı Twitter hesabını korumalı duruma getirdi.

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