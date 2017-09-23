Kral Faysal'ın yanına 'Usta Yoda' oturdu

Suudi Arabistan'ın ders kitaplarında, San Francisco'da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi imzalanırken Kral Faysal'ın yanında Star Wars karakteri Yoda yer aldı. Görselin öğrenciler tarafından fark edilmesi üzerine 'Usta Yoda'lı montaj ders kitaplarından kaldırıldı.
Euronews'in haberine göre, Suudi ressam Abdullah Al Shehri'in popüler kültür simgelerini tarihi fotoğraflarda kullandığı belirtildi.
Ders kitaplarına resmin nasıl girdiğini bilmediğini ifade eden Shehri'nin ardından Suudi Eğitim Bakanı Ahmed al-Eissa twitter hesabından özür dileyerek, hatanın istenmeden yapıldığını aktardı.