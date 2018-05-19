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Dünya

Kral Abdullah'tan Filistin açıklaması: Tek yol, tek çözüm, işgalin sonlandırılması

"Kudüs, barışın, kardeşliğin ve kaynaşmanın anahtarıdır"

19 Mayıs 2018 00:03

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin için "Tek yol, tek çözüm, işgalin sonlandırılması ve 1967 sınırları bağlamında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız FilistinDevleti'ni iki devletli çözüm bağlamında gerçekleştirmektir" açıklamasında bulundu.

Kral Abdullah,  İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı  Türkiye'nin çağrısıyla düzenlenen İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü  Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Abdullah, Filistinli şehitleri anarak başladığı konuşmasında, "Kudüs  bizim ilk kıblemizdir. Kudüs, Amman'ın ikiz kardeşidir. Kudüs, barışın,  kardeşliğin ve kaynaşmanın anahtarıdır. Tek yol, tek çözüm, işgalin  sonlandırılması ve 1967 sınırları bağlamında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız  Filistin Devleti'ni iki devletli çözüm bağlamında gerçekleştirmektir."  ifadelerini kullandı.

Bölgenin, gerçek anlamda kapsayıcı bir barışa, sadece Filistin-İsrail  çatışması sonlandığında kavuşacağına işaret eden Abdullah, uluslararası toplumun  kararları ve Arap Barış Girişimi'ne karşı bu yapılanların kabul edilebilir  olmadığını söyledi.

Abdullah, 5 ay önce ABD'nin Kudüs'ü İsrailin başkenti ilan etmesinin  ardından İİT olarak bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Bugün de, uyarıda  bulunduğumuz durumun vuku bulması nedeniyle tekrar bir aradayız. O da tamamiyle  istikrarı ve güvenliği ortadan kaldıracak ve umutsuzluğu daha da derinleştirecek  adımlardan vazgeçilmesi uyarısıydı." diye konuştu.

Bu süre içerisinde, Ürdün'ün tüm dost ve kardeş ülkelerle koordinasyon  halinde bu kararın olumsuz sonuçlarının bertaraf edilmesi için çaba sarfettiğine  dikkati çeken Abdullah, "Doğu Kudüs işgal altındadır ve bu da gerçekten de şu  anki en önemli davalarımızdan bir tanesidir. Özellikle uluslararası meşruiyet  zemininde, bu sorunun çözülmesi gerektiğine inanmaktayız." şeklinde konuştu.

Abdullah, bütün İslam ve Arap ülkelerinin acilen Filistinlilere destek  bağlamında adımlar atması gerektiğinin altını çizerek, "Bu ülkeler, ekonomik  bağlamda Filistinlileri desteklemeli ve Kudüs şehrinin Yahudileştirilmesi veya  Arap, İslam veya Hristiyan kimliğinin değiştirilmesi için atılan adımlara karşı  çıkılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkına uygulamış olduğu zulmün durdurulması  gerektiğini vurgulayan Abdullah, "Buna artık bir 'dur' dememiz gerekiyor.  Uluslarası toplum, tarih karşısında bu sorumluğu üstlenmelidir." dedi.

Kral Abdullah, vicdan sahibi her kişinin, Filistin halkının yanında  yer alması gerektiğinin altını çizerek, "Filistinlilerin haklarını elde etmeleri  ve işgal, zulüm ve karamsarlık çukurundan kurtulmaları için ellerinden gelen  desteği vermeleri geriyor." diye konuştu.

Filistin otoritesi ile irtibat halinde zirveye katılan ülkelerin de  desteğiyle bu sorumluluğu taşımaya çalışacağını kaydeden Abdullah, "Kudüs'ün ve  Filistinlilerin kimliğinin korunması bizlerin sorumluluğudur. Bu sorumluluğu  omuzlarımızda hissetmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Herkesin gerçek anlamda barışı tesis ederek, yıkımı ve karamsarlığı  sonlandırması gerektiğini belirten Kral Abdullah, "Kudüs'ün, çatışma unsuru  değil, semavi dinler nezdinde kaynaştırıcı unsur olacağı bir barışı istiyoruz."  dedi.

Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konudaki  çabaları ve zirve tertibi için teşekkür etti.

 

 

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