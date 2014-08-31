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Dünya

Kral Abdullah'tan dünyaya IŞİD uyarısı: Bir aya Avrupa'ya, iki aya ABD'ye ulaşır

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz, dünyaya Ortadoğu konusunda uyarılarda bulundu

31 Ağustos 2014 11:49

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz, dünyanın Ortadoğu'daki IŞİD tehdidiyle yüzleşmemesi durumunda, örgütün Avrupa ve ABD'ye ulaşacağını söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz, dünyaya Ortadoğu konusunda uyarılarda bulundu. Kral, dünyanın IŞİD tehdidine karşı birleşmemesi halinde, Avrupa ve ABD’nin de tehlike altında olacağını vurguladı.

Evinde, büyükelçileri ağırladığı bir resepsiyon düzenleyen Kral Abdullah’ın konukları arasında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin de bulunduğu bildirildi.

Kral, şu ifadeleri kullandı:

“Terörizm sınır tanımıyor ve tehlikesi Ortadoğu’nun dışındaki birkaç ülkeyi de etkileyebilir. Cihatçıların kafa kestiğini ve sokaklarda çocuklara bunları sergilediğini görüyoruz. Onların neler yaptıkları ve neler yapabilecekleri bir sır değil. Sizden bu mesajı liderlerinize iletmenizi rica ediyorum: Şeytanî bir güç olan terörizmle, bilgelikle ve hızlı bir şekilde savaşılmalıdır. Eğer ihmal edilirse, terörizmin bir ay sonra Avrupa’ya ve iki ay sonra ABD’ye sıçrayacağından eminim.”

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