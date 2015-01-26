Kral Abdullah'ın veliahtken gittiği İngiltere'de şoförlüğünü Kraliçe II. Elizabeth yapmış!

Hürriyet yazarı Selahattin Duman, bugünkü yazısında ölen Suudi Arabistan Kralı Abdullah Abdullah Bin Abdulaziz ile İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth arasında geçen bir hikâyeye yer verdi. Duman'ın bir İngiliz diplomatına dayandırarak anlattığı hikâyeye göre, Kral Abdullah'ın dünyada kadınarın araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'ın veliahtıyken gerçekleştirdiği İngiltere ziyaretinde, Kral Abdullah'ı taşıyan aracı Kraliçe Elizabeth kullanmış.

Selahattin Duman'ın "Ölen kralı korkutan çok özel bir kadın!" başlığıyla Hürriyet gazetesinde yayımlanan (26 Ocak 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kral Abdullah'ın ölümünün ardından İngiliz sosyal medyasında bir diplomatın hatırası zirveye oturdu.

Ölen Suudi Kralı, 1998'de veliahtken İngiltere'de Kraliçe'nin misafiri olmuş, samimi şekilde ağırlanmış. Kral'a özel programda İskoç kırsalındaki tarihi bir şatoyu ziyaret ile İskoç dağlarında gezinti de varmış.

O tarihte 75 yaşında olan Kral gezi için hazırlanmış, şatonun önünde hazır bekleyen dört çeker cipe binmek için aşağıya inmiş. Protokol görevlisi Kral'ı sürücü mahalline oturtmuş.

Kral yerleşir yerleşmez sürücü kapısı açılmış ve o tarihte 72 yaşında olan Kraliçe çevik bir hareketle direksiyona geçmiş.

Diğer zevat arka koltukta.

Kraliçe Elizabeth'in İkinci Dünya Savaşı yıllarında "er üniforması" ile orduda ambulans şoförlüğü yaptığını bilmeyen Abdullah bin Abdülaziz, Dünyada kadınlara araba kullanma hakkı vermeyen tek ülkenin veliahdı olarak pek şaşkın.

O yetmezmiş gibi Kraliçe bir kalkış yapmış ki bizim Zeytinburnu hattı minibüsçülerine parmak ısırtır. "Allah Allah" çektiren türden bir kalkış.

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Kraliçe o dağ yollarında, biraz da "Siz misiniz kadına ehliyet vermeyen" der gibi araba kullanmış. Veliahdı arkada oturan tercümana, "Söyle biraz yavaş sürsün, konuşmasın, dikkatini yola versin" diye yalvartacak kerteye getirmiş.

Gezi bittiğinde geleceğin Suudi Kralı perişan haldeymiş.

Bu anıyı sosyal medyanın ağzına veren ise Riyad'da uzun yıllar görev yapmış Sherard Cowper-Coles adındaki bir diplomat.

Hikâyeyi hem ölen Suudi Kralı'nın ağzından hem de bir davette Kraliçe'den dinlemiş.

Ben de araba kullandırılmayan Suudi kadınlarına gelsin deyip size anlattım.