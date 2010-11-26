-KRAL ABDULLAH'IN AMELİYATI BAŞARILI CİDDE (A.A) - 25.11.2010 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın belindeki disk kaymasından dolayı ABD'de başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın verdiği habere göre, Kral Abdullah New York'ta Presbyterian Hastanesinde çarşamba günü ameliyat oldu. Kral Abdullah'ın belindeki kan pıhtısının alındığı ve disk kaymasının başarılı ile ayarlandığının belirtildiği haberde, ABD Başkanı Barack Obama'nın Kral Abdullah'ı telefonla aradığı kaydedildi. Haberde, Obama'nın Abdullah'a sağlık dileğini ilettiği, görüşmede Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkilerin çok önemli olduğuna vurgu yapıldığı ifade edildi.