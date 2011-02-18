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Dünya

KRAL ABDULLAH'A REFORM ÇAĞRISI LONDRA (A.A)

18 Şubat 2011 11:23

-KRAL ABDULLAH'A REFORM ÇAĞRISI  LONDRA (A.A) - 18.02.2011 - Suudi Prens Talal bin Abdülaziz, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'a reformlara hız vermesi çağrısında bulundu. Kral Abdullah'ın, baba bir, anne ayrı kardeşi olan Prens Talal, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı yorumda, Arap ülkelerinde başlayan huzursuzluğun, Kral Abdullah'ın reformlara hız vermemesi durumunda Suudi Arabistan için tehlikeli olabileceğini söyledi. Suudi Arabistan'ın protesto gösterilerinden kaçınmak için adımlar atması için henüz çok geç olmadığını belirten Prens Talal, Kral Abdullah'ın ülkeye köklü değişiklikler getirebilecek tek kişi olduğunun altını çizdi. Başta Tunus ve Mısır olmak üzere, bazı Arap ülkelerinde halkın yönetimlere karşı ayaklanmasının ardından, bazı ılımlı din adamlarının yaptığı çağrıyla, tüm yönetim yetkisinin kraliyet ailesinin elinde bulunduğu Suudi Arabistan'da, ilk kez bir siyasi partinin kurulmasına izin verilmişti. Suudi Arabistan'da reformlara gidilmesi yönünde yaptığı çağrılarla daha önce de adından söz ettiren Prens Talal, yönetime başkaldırı planları yaptığı yönünde çıkan haberlerin ardından 1960'lı yıllarda, kısa bir süre için sürgüne gönderilmişti. Suudi yönetiminde herhangi bir görevi bulunmayan Prens Talal, Suudi kraliyet ailesi içinde bir yabancı olarak değerlendiriliyor.

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