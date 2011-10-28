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Dünya

Kral Abdullah yeni varisini açıkladı RİYAD (A.A)

28 Ekim 2011 11:27

-Kral Abdullah yeni varisini açıkladı RİYAD (A.A) - 28.10.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah, İçişleri Bakanı Prens Nayef'in tahtın yeni varisi olduğunu açıkladı. Nayef bin Abdülaziz El Suud, Veliaht Prens Sultan Bin Abdülaziz El Suud'un 22 Ekim'de tıbbı tedavi için bulunduğu New York'ta yaşamını yitirmesinin ardından yeni veliaht prens oldu.  Suudi Arabistan'da veliaht prens, geleneksel olarak kral tarafından seçiliyor. Prens Nayef, Sadakat Konseyi tarafından seçilen ilk veliaht prens oldu. 2006 yılında Kral Abdullah tarafından kurulan 37 kişilik konsey, kralın erkek kardeşleriyle kuzenlerinden oluşuyor.   Prens Nayef, içişleri bakanlığına ek olarak başbakan yardımcısı olarak da görev yapacak.  78 yaşındaki Prens Nayef, 87 yaşındaki Kral Abdullah'ın ardından tahta çıkacak.

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