Kral Abdullah Üniversitesi bugün açılıyor!

Suudi Arabistan'da kadınların kampusta araba kullanabileceği ve abaya ile örtünmeden dolaşıp araba kullanabileceği 'Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi', Cumhurbaşkanı Gül’ün onur konuğu olarak katılacağı törenle bugün açılıyor.

Dünyanın en güçlü bilgisayarlarına ve bilim adamlarına sahip üniversitede, en seçkin doktora öğrencileri okuyacak. Üniversitenin Suudi Arabistan için ‘devrim’ sayılabilecek yönü ise, kadınların kampusta araba kullanabilmesi ve abaya ile ‘örtünmeden’ dolaşabilmesi olacak. Bu üniversite, katı dini kurallara sahip ülke için bir ilk.







Suudi Arabistan’ın kuzeyindeki Cidde kentinde iki yıl önce sadece çöl ve denizden ibaret olan bir alanda bugün dünyanın en gelişmiş bilimsel altyapısına sahip bir üniversitenin açılışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Gül ve dünya liderlerinin de bulunacağı törenle açılacak olan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bilimsel özelliğinden ziyade katı şeriat kurallarının uygulandığı Suudi Arabistan’da bilimin ve kadınların önündeki güçlü bariyerlerin devrildiği yer olarak göze çarpıyor.



Üniversite’nin resmi amacı Suudi krallığını bilimsel ve teknolojik araştırmalarda küresel sıralamanın zirvesine taşımak. Gerçekten de milyarlarca dolara mal olan üniversite dünyanın en hızlı süperbilgisayarlarına sahip. En üst düzey bilim adamlarından oluşan bir ekip, en seçme lisansüstü öğrencilere, en gelişmiş bilimsel laboratuvarlarda eğitim verecek.

Üniversitenin dışında yine katı dini kurallar geçerli

Ancak kız ve erkek öğrencilerin kampüste serbestçe dolaşabilmesi, aynı sınıflarda öğrenim görecek olması, kız öğrencilerin geleneksel Suudi giysisi abaya giymek zorunda olmamaları ve araba kullanabilmeleri ülke için sosyal bir devrim niteliği taşıyor.





Uluslararası gözlemciler üniversitede yaratılan bu kültürün kampüs dışına yayılmasının uzak olasılık olmadığı görüşünde. Üniversite dışında ise Suudi kuralları aynen geçerli. Dünyanın birçok ülkesinden gelecek kız öğrencilerin üniversite dışında araba kullanması ve abaya giymeden dolaşması yasak. Erkek öğrenciler ise kesinlikle karşı cinsten öğrencilerin kaldığı yurtlara da giremeyecek.

Rektör: İki yıl önce burada sadece çöl ve deniz vardı

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Choon Fong Shih ise, şu bilgileri veriyor: “Üniversitemiz, Singapur’dan Fransa’ya hatta ABD’ye kadar ortak araştırma programlarına başladı bile. Nanoteknolojiden, uygulamalı matematiğe, güneş enerjisinden, membran ve biyoenerjiye dek kendi araştırma operasyonlarımızı yarattık. Burada iki yıl önce çöl ve denizden başka birşey yoktu. Bugün ise araştırma için en iyi altyapılar var.”

Gül ile birlikte TÜBİTAK heyeti de Cidde’ye uçtu

Amerikalı uzman Edward Derrick ise yeni üniversitenin başarısının dünya çapında araştırmalar yapmasına ve bunların üst düzey bilimsel dergilerde yayımlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül’e, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile birlikte TÜBİTAK yetkilileri ve bilim adamlarından oluşan bir heyet de eşlik ediyor. Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın davetlileri arasında, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, Katar Emiri Al Sâni ile Bahreyn Kralı El Halife de bulunuyor.

Süperlerin üniversitesi

* Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde tüm dersler İngilizce.

* Sadece iki yılda, 36 kilometrekarelik alana inşa edilen yüksek teknolojiye sahip dev modern binalardan oluşuyor.

* En üst düzey 71 profesör, 374 seçme lisansüstü öğrenciye eğitim verecek.

* 60 ayrı ülkeden gelen öğrencilerin yüzde 15’i kadın.

* En üst düzey bilim adamlarını ve öğretim görevlilerini çekti

* Petrol zengini Suudi Arabistan çoğu maaş ve burslar için 10 milyar dolar bağışladı.

* Profesörler masraflar ve vergiler hariç 90 bin dolar yıllık maaş alacak.

* Öğrencilerin hepsi Suudi Arabistan dışında eğitim gördü.

Mütevelli heyeti ‘zengin’

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti, Singapurlu ünlü Profesör Shih Choon Fong’u üniversitenin başkanlığına atadı. Üniversite’nin Mütevelli Heyeti Başkanı ise Suudi Arabistan Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Ali Ibrahim Al-Naimi. Heyette Prens Halid bin Abdullah bin Abdülaziz, Prens Abdülaziz bin Abdullah bin Abdülaziz, Prens Mansur bin Abdullah bin Abdülaziz, İslami Kalkına Bankası Başkanı Dr. Ahmad Muhamed Ali, Vanguard Group Başkanı John J. Brennan, Saudi Aramco Başkanı Khalid Al-Falih, Schlumberger Limited CEO’su Andrew Gould, Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü CERN Genel Direktörü Profesör Rolf-Dieter Heuer, Abdullatif Jameel Grup Başkanı Mohammed Abdullatif Jameel, Olayan Finans Grup Başkanı Lubna S. Olayan, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Dr. Abdullah Al-Rabeeah, Cornell Üniversitesi Başkanı Profesör Frank H.T. Rhodes, Etik Küreselleşme Girişimi Başkanı ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, Kral Fahd Petrol ve Madencilik Üniversitesi Rektörü Dr. Khalid Al-Sultan, Singapur Ulusal Araştırma Vakfı Başkanı Dr. Tony Tan, Priinceton Üniversitesi Başkanı Dr. Shirley M. Tilghman, ABD Sağlık Kurumu eski başkanı Dr. Elias A. Zerhouni, Şangay Jiao Tong Üniversitesi Başkanı Profesör Jie Zhang ve Yönetim Kurulu Başkanı William F. Stamm yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Gül onur konuğu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral Abdullah Bilim ve Teknik Üniversitesi’nin açılışına katılmak üzere THY’den kiralanan bir uçakla dün saat 14.55’te Suudi Arabistan’a uçtu. Gazetecilere “İyi bayramlar” dileyen Gül’ü, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden İstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da aralarında bulunduğu bir grup uğurladı. Cumhurbaşkanı Gül’e eşi Hayrünnisa Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile eşi Münevver Arınç eşlik ediyor.