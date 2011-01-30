-KRAL ABDULLAH OBAMA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ CİDDE (A.A) - 30.01.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından dün gece yarısı ABD Başkanı Baracak Obama ile de bir görüşme yaptı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ABD Başkanı Obama Kral Abdullah'ı aradı. Görüşme sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar görüşülürken, Mısır'daki gelişmeler de ele alındı. Her iki tarafın görüşmede Mısır'daki "kaos, yağma, masumlara gözdağı, özgürlük ve ifade özgürlüğünün kötüye kullanılması, gizli hedefler için kaosun körüklenmesi" gibi olayları onaylamadığı bildirildi. Kral Abdullah "kardeş Mısır halkının güvenliğinin, istikrarının hiç bir gerekçe ile pazarlık konusu edilemeyeceğini" bildirirken, Mısır'ın potansiyeli ve başarısının Arap ve İslam milletlerinin kapasitesinin ana parçası olduğuna dikkat çekti. Haberde ayrıca, Kral Abdullah'ın bakış açısının bölgenin güvenlik ve istikrarı doğrultusunda olduğunun Başkan Obama tarafından da anlaşıldığı dile getirildi. Bu arada Kuvyet Emiri Şeyh el Sabah el Ahmed el Cabir el Sabah'ın, Mısır'daki olaylar ile ilgili olarak Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i telefonla aradığı bildirildi. Kuveyt Emiri'nin, görüşmede Mısır'daki "sokak hareketini, yağmacılığı" kınadığı ve bu olayların Mısır'ın güvenliğini ve istikrarını hedef aldığını söylediği bildirildi. Kuveyt Emiri görüşmede Mısır hükümetine ve halkına olan güvenini tekrarlarken, "Mısır'ın bu kritik anları aşacağını ve yeniden güvenli ve istikrarlı bir ülke olacağını" kaydetti. -"AMACIMIZ MISIR İLE BARIŞIN SÜRMESİ" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada, İsrail'in Mısır'daki olayları yakından takip ettiğini belirterek, bu konuda ABD Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile konuştuğunu söyledi. İsrail radyosunun haberine göre, Savunma Bakanı Ehud Barak ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile de konuyla ilgili değerlendirmeler yaptıklarını söyleyen Netanyahu, "Mısır'la olan barışın devam edeceği umudunda olduklarını" dile getirip, "Çevremizde istikrar ve güvenliğin devam etmesini diliyoruz" diye konuştu. Netanyahu, protesto gösterilerinin başlamasından bu yana ilk kez Mısır'la ilgili bir açıklamada bulunurken, olayların içeriğine girmekten kaçındı. Netanyahu, daha önce başbakanlık sözcülerine Mısır'daki olaylarla ilgili herhangi bir açıklama ve yorum yapmamaları talimatını vermişti. Mısır, Ortadoğu'da İsrail'le barış anlaşması yapmış iki ülkeden biri, diğer ülke ise Ürdün. -EL CEZİRE'NİN FAALİYETLERİ DURDURULDU Mısır hükümeti El Cezire Televizyonunun ülkedeki tüm faaliyetlerini askıya aldı. Mısır'ın resmi haber ajansı Mena'nın verdiği haberde, ''Mısır Enformasyon Bakanı, El Cezire televizyonunun Mısır'daki tüm faaliyetlerinin askıya alınmasını, tüm lisanslarının iptal edilmesini ve ülkedeki tüm El Cezire çalışanlarının akreditasyonlarının geri alınmasını emretti'' ifadelerine yer verildi. Öte yandan Mısır İçişleri Bakanlığı binasını koruma görevini Mısır ordusunun üstlendiği bildirildi. El Arabiya televizyonu, göstericilerin daha önce saldırı girişiminde bulunduğu Kahire'nin iç kesiminde bulunan bakanlık binasının korunması görevini, artık polis yerine Mısır askerlerinin yerine getirdiğini duyurdu. -MİLLİ ATICILAR MISIR'DA MAHSUR KALDI Özel bir turnuva için 28 Ocak Cuma günü Mısır'a giden ve yaşanan olaylar nedeniyle 3 gündür bu ülkede mahsur kalan Atıcılık Milli Takımı kafilesindekilerin aileleri, büyük bir heyecanla yakınlarının Türkiye'ye dönmesini bekliyor. Trap dalında yarışmak için takımda yer alan Yavuz İlnam'ın ablası Elif İlnam'dan alınan bilgiye göre, Türk kafilesini Kahire'ye götüren ve turnuvayı organize edecek olan tur şirketi, ekibe her türlü güvenceyi verdi. 9 sporcu ile 3 antrenörden oluşan 12 kişilik Türkiye Atıcılık Milli Takımı kafilesi Kahire Havaalanına iner inmez, organizatör şirket tarafından otele götürüldü. Fakat şirket, turnuvayı gerçekleştiremediği gibi, otelde mahsur kalan kafilenin Türkiye'ye dönüşü için, otel ile havaalanı arasındaki ulaşımı da sağlayamadı. Kardeşiyle son olarak dün gece, kaldıkları otelin telefonundan irtibat kurabildiklerini ifade eden Elif İlnam, ''Oldukça endişeliler ve korku içerisindeler. Güvenlik nedeniyle kafile toplu hareket ediyor. 12 kişi aynı odada bulunuyor. Tur şirketinin yetkilileri, Mısır'a turist vizesiyle gitmeleri nedeniyle Milli Takım kafilesine herhangi bir devlet güvencesi sağlanamadığını söylemişler. Biz buradan Mısır'daki büyükelçiliğimizi aradık ve yardım istedik. Ancak, Mısır'da bulunan çok sayıda Türk'ün kendilerine sığındığını belirterek, bu konuda kendilerinin de arayış içinde olduklarını söylediler'' diye konuştu. Bu arada Atıcılık Milli Takımı kafilesinin beraberinde tabanca ve tüfeklerin de bulunmasının, durumu daha da zora soktuğu, otel ile havaalanı arasındaki ulaşımı sağlamak üzere bir araç bulunması ve gerekli güvenliğin sağlanması halinde, Milli Takım kafilesinin bugün 13.30'da uçakla Türkiye'ye dönmesinin beklendiği öğrenildi. Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, ''Bu konuyla devletimiz ilgileniyor. Sadece sporcularımızı değil, Mısır'da bulunan tüm Türk vatandaşlarını sağsalim yurda getirmek için gayret sarf ediliyor'' dedi. -MISIR'A 3 UÇAK GÖNDERİLECEK Mısır'da bulunan Türklerin Türkiye'ye getirilmesi için Türk Hava Yolları (THY) tarafından 3 adet uçak hazırlandı. THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Mısır'da yaşayan Türk vatandaşların tahliyesi için THY'ye ait 3 uçak, Atatürk Havalimanı'nda uçuşa hazırlandı. Mısır sivil havacılık otoritesinden gerekli izinlerin alınmasının ardından hazırlanan uçaklar, Atatürk Havalimanı'ndan kalkarak Mısır'a gidecek ve bu ülkede yaşayan 750 Türk vatandaşının tahliyesini gerçekleştirecek. THY tarafından Türk vatandaşlarının tahliyesi için hazırlanan 1 adet A330 tipi uçak Kahire'ye, bir adet A321 tipi uçak ile bir adet de Boeing 737-800 tipi uçak da İskenderiye'ye gidecek. Uçaklar Kahire'deki El Nozha ve İskenderiye'deki Borg Al-Arab havaalanlarına inerek burada bekleyen vatandaşları Türkiye'ye getirecek. Bu arada, THY'nin Mısır'a yaptığı tarifeli uçak seferlerinin de sorunsuz şekilde sürdürüldüğü bildirildi.