Krakerden 10 bin dolar çıktı

ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir aile, marketten satın aldığı bir kutu krakerin içinde 10 bin dolar buldu.



Kutunun içinden çıkan zarfa yerleştirilmiş parayı kızının bulmasına pek sevinemeyen anne Debra Rogoff, parayı, birine ait olduğu ve bunu harcamalarının doğru olmayacağı düşüncesiyle polise gitti.



Rogoff ailesinin polise ihbarda bulunması işe yaradı ve polisin yaptığı araştırmada, bir yaşlı kadının biriktirdiği parayı içine koyduğu kraker kutusunu yanlışlıkla markete iade ettiği belirlendi.



Kimliği açıklanmayan yaşlı kadına parası iade edildi.