-KPSS'NİN KISMİ İPTAL KARARINA DAVA ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - İki öğretmen adayı, KPSS eğitim bilimleri testinin iptal kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Öğretmen adayları Ali Kazak ve Bilge Çetin, sabah saatlerinde avukatları Dilhun Ayaydın'la birlikte Danıştay'a geldi. Ali Kazak, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, alın teriyle puan alan öğretmen adaylarının mağdur edildiğini ve KPSS'nin iptal edilmesiyle ''kopyacılar'' yerine başarılı adayların cezalandırıldığını savundu. Bu adaletsizliği görmezden gelmeyeceklerini ifade eden Kazak, ''Sınav iptal edilerek birileri aklanmaya, skandal unutturulmaya çalışılıyor. Kopya skandalının tek çözümü, hırsızların sınavlarını iptal edip, gerekli cezayı vererek biz mağdur adayların puanlarının tekrar hesaplanıp adaletin sağlanmasıdır'' görüşünü dile getirdi. Kazak, avukatları aracılığıyla bugün KPSS eğitim bilimleri testinin iptal kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtıklarını bildirdi.