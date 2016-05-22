KPSS’nin ilk gün oturumları sona erdi

ÖSYM tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'de ilk gün oturumları sona erdi.

31 Mart tarihinde başvuruları tamamlanan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sona erdi. Saat 09.30’da başlayan sınav saat 11.30’da tamamlandı. KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.00’de.

Kamudaki A ve B grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumu saat 09.30’da başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek sınavın sabahki oturumunda adaylara, genel yetenekten 60 ve genel kültür testlerindemn 60 soru olmak üzere yoplam 120 soruyu cevaplamaları için 120 dakika verildi. Oturum saat 11.30’da sona erdi.

Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, saat 14.00’de ise öğleden sonraki KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna girdi. Bu oturumda adaylara eğitim bilimlerinden 80 soruyu yanıtlamaları için 100 dakika verildi. Öğretmen adayları, alanlarına bağlı olarak da 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak ÖABT'ye katılacak.

KPSS adayları 29 Mayıs’ta ise alan bilgisi sınavına girecek. Pazar sabah ve öğleden sonra oturumlarının süresi 160 dakika olacak.

Nüfüs cüzdanını unutunca sınava giremedi

Nüfus cüzdanını unutan 30 yaşındaki Erhan Boynukısa, sürücü belgesini göstermesine rağmen sınava alınmadı. Boynukısa, “Ehliyetin geçersiz olması nedeniyle sınava alınmadım. Emeklerim boşa gitti” dedi. Nüfus cüzdanı olmadığı için sınava alınmayan Arslan Özkan da sınav günü nüfus müdürlüklerinin kapalı olmasına tepki gösterdi.

KPSS’de önemli değişiklik!

KPSS kapsamında yeni bir sınav yapılmaması halinde sonuçlar, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkındaki genel yönetmeliğe ilişkin değişiklik içeren Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de Şubat ayında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl, öğretmen adayları için ise KPSS’de elde edilecek puan bir yıl geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

Geçici maddeye göre ise A grubu kadrolara ilişkin sınav başvurularında kullanılan 2016 KPSS puan türlerinin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

KPSS’ye Kilis'te roket engeli!

Aylardan beri IŞİD’in fırlattığı roketlerin hedefindeki Kilis’te 22 Mayıs’ta (bugün) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yapılmayacak. ÖSYM, kararı internet sitesinden duyurdu.

KPSS tarihleri

KPSS, 22 Mayıs 2016 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacak. Adaylar 22 Mayıs’ta KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına, 29 Mayıs’ta ise alan bilgisi sınavına girecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 6 Kasım 2016 tarihinde yapılacak.

KPSS 2016 lisans sonuç açıklama tarihi değişti

ÖSYM, sınav takviminde 9 Haziran 2016 olarak yer alan 2016-KPSS Lisans Sınavı sonuç açıklama tarihini 14 Temmuz 2016 olarak değiştirdi.