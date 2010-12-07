KPSS'den sonra bir skandal da 'Engelli'de

T24 - Sivas Kamuda Çalışan Engelliler Derneği Başkanı Turhan Cin, 13 Kasım'da yapılan Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Özürlü Personel Alım Sınavı'ndaki soruların bazılarının, sınavdan 2 gün önce internete sızdırıldığını öne sürdü.

Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortopedik, görme ve diğer engelliler için 13 Kasım'da ülke genelinde yapılan sınavdaki bazı soruların "www.engelsizdunyam.org" adlı internet sitesinde, 11 Kasım'da yayımlandığını iddia etti.

Bu durumu, bu sınava giren ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Necdet Başkaya'nın ortaya çıkardığını anlatan Cin, Başkaya'nın sınav soruları ile ilgili araştırma yapmak üzere 15 Kasım'da internete girdiğini belirterek, "İnternette 'engelsizdunyam' adlı sitede bir yoruma denk geliyor, bu yorumda sınavla ilgili bir kullanıcının paylaştığı bilgileri görüyor. Bu sitede bu sorular yayımlanmış ve birebir doğru sorular, cevapları da var. Yayınlanış tarihi 11 Kasım 2010 saat 14.41, yani sınavdan 2 gün önce" dedi.

Bu sitede "Vahap" rumuzlu bir kişi tarafından 21'i önlisans, 3'ü lise, 1'i ilköğretimde olmak üzere 25 sorunun yayımlandığını ifade eden Cin, sorulardan sadece birinin cevabının verilmediğini, cevap kısmına soru işareti konulduğunu belirterek, "18'inci sorunun cevabının boş bırakılması ile ilgili bizim yorumumuz şu? Bu adam da cevabı bilmiyormuş ama kopya verdiği insanlara 'dersinizi çalışın' demeye getirmiş" diye konuştu.

Soruların ve cevaplarının "http://www.engelsizdunyam.org/t6317/" internet adresinde sınavdan 2 gün önce yayımlandığını ileri süren Cin, Necdet Başkaya'nın durumu kendilerine ilettiğini, bunun üzerine bu konuyla ilgili bugün Başkaya ile birlikte savcılığa gittiklerini söyledi.

Başkaya'nın savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Cin, "Sınavın mağdurlarından Necdet Başkaya, savcılığa suç duyurusunda bulundu, savcı konunun takibini yapacaklarını, bilişim teknolojisini kullanarak vatandaşa ulaşabileceklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Soruların sınav tarihinden önce başka kişilere verilmesinin, sınavı şaibeli hale getirdiğini öne süren Cin, bu durumun sınava girenler arasında eşitsizlik doğmasına neden olduğunu savundu.

Sorular ve cevapların kimler tarafından gizlilik ilkesi ihlal edilerek sınav tarihinden 2 gün önce sızdırıldığının tespit edilmesi gerektiğini ifade eden Cin, bu konunun araştırılmasını istedi.

Cin, savcılığa sitede "Vahap" rumuzlu kullanıcı tarafından yayınlanan soru ve cevaplar ile kullanıcılar tarafından yapılan yorumların dökümünü sunduklarını da kaydetti.



