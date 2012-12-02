T24 LogoT24 Logo
Gündem

KPSS'den aldığı 38 puanla memur oldu

Çorum’a restoratör olarak atanan memur adayı en düşük puanla atanan aday oldu

02 Aralık 2012 22:21

KPSS 2012 / 2. atamalarında Çorum’a restoratör olarak, KPSS Lisans sınavından 38,31263 puan alan bir kişi atandı. Birçok restoratör kontenjanı da boş kaldı.

Memurlarnet.biz’de yer alan habere göre; önceki gün açıklanan KPSS 2012 / 2. atamalarında Çorum’a restoratör olarak , KPSS Lisans sınavından 38,31263 puan alan bir kişi atandı. Birçok (Nevşehir, Konya ve Erzurum) restoratör kontenjanı da boş kaldı.

Çorum’a restoratör olarak atanan memur adayı en düşük puanla atanan aday oldu.

Diğer düşük puanla atanan bölümler ise, hemşirelik, kütüphanecilik, gfafiker, diyetisyen, fizyoterapist ve çocuk gelişimi bölümleri mezunları da çok düşük puanlarla atandılar.

Devlet dairelerine sekreter kontenjanı ayrılmasına rağmen bazı sekreterlik kontenjanları (Anakara Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) da açık kaldı. Devlet Demiryolları’na memur alımları da çok düşük ( 68,23704) puanlarla tamamlandı.

 

ETİKETLER

kpsspuanmemuratama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24