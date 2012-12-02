KPSS'den aldığı 38 puanla memur oldu

KPSS 2012 / 2. atamalarında Çorum’a restoratör olarak, KPSS Lisans sınavından 38,31263 puan alan bir kişi atandı. Birçok restoratör kontenjanı da boş kaldı.

Memurlarnet.biz’de yer alan habere göre; önceki gün açıklanan KPSS 2012 / 2. atamalarında Çorum’a restoratör olarak , KPSS Lisans sınavından 38,31263 puan alan bir kişi atandı. Birçok (Nevşehir, Konya ve Erzurum) restoratör kontenjanı da boş kaldı.

Çorum’a restoratör olarak atanan memur adayı en düşük puanla atanan aday oldu.

Diğer düşük puanla atanan bölümler ise, hemşirelik, kütüphanecilik, gfafiker, diyetisyen, fizyoterapist ve çocuk gelişimi bölümleri mezunları da çok düşük puanlarla atandılar.

Devlet dairelerine sekreter kontenjanı ayrılmasına rağmen bazı sekreterlik kontenjanları (Anakara Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) da açık kaldı. Devlet Demiryolları’na memur alımları da çok düşük ( 68,23704) puanlarla tamamlandı.