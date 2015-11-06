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KPSS’de usulsüzlük iddiasıyla ilgili 3 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ÖSYM'nin soru hazırlama bölümünde çalışan 3 kişi tutuklandı

06 Kasım 2015 20:41

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 3 şüpheli, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın ifadeler üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda "suç işlemek amacıyla kurulan terör örgütüne üye olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklamaya sevk edilen zanlılar İbrahim K, İbrahim U. ve Şule Ü. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ÖSYM'nin soru hazırlama bölümünde çalışan İbrahim K, İbrahim U. ve Şule Ü. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin 2010'daki KPSS sonuçlarına göre ÖSYM'ye atandıkları iddia edilmişti.

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