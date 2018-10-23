KPSS'de Türkiye 3.sü olup mülakatta elenen öğretmen: Aynı durumda çok kişi var, ailesinde KHK ile ihraç edilenlere düşük puan veriliyor

KPSS'de Türkiye üçüncüsü olup mülakatla elenen öğretmen Meryem Özel, "Aynı durumda olanlarla iletişim halindeyiz. Genelde ailesinde KHK ile ihraç edilenlere mülakatta düşük puan veriliyor. Kendimizin dışındaki olumsuzluklar nedeniyle düşük puan almak istemiyoruz" dedi.

Özel, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu.

29 yaşında olduğunu ve Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü'nü bitirdiğini ifade eden Özel, "KPSS'ye 2017'de girdim. 88,92 puan aldım ve kimya branşında Türkiye üçüncüsü oldum. Fakat mülakatta 55 puan verildi" dedi.

Üç kişilik bir komisyonun mülakatı gerçekleştirdiğini belirten Özel, sürenin yaklaşık beş dakika olduğunu ve kendilerine dört soru sorulduğunu ifade etti. Mülakat sırasında kamera kaydı yapılmadığına da vurgu yapan Özel, "Bana sorulan sorulardan biri yorum sorusuydu. 'Ülkemizde öğretmene bakış açısını nasıl değiştirmeliyiz?' diye soruldu. 'Eğitim teknolojilerini kendi branşınızda nasıl kullanırsınız?' şeklinde de bir soru vardı. Sorulan sorular branşımla ilgili cevaplayabileceğim sorulardı. Ayrıntılı bir şekilde cevapladım" diye konuştu.

"Mülakatta başarısız oldunuz denildi. Dava açtık"

11 Temmuz'da açıklanan mülakat sonucuna itiraz ettiğini ve itirazının reddedildiğini belirten Özel, "Mülakatta başarısız oldunuz denildi. Dava açtık. Dava sürecim devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kendisiyle aynı durumda çok sayıda öğretmen adayı olduğunu ifade eden ve iletişim halinde olduklarını belirten Özel, öğretmen adaylarının bir çoğunun ailesinde KHK ile ihraç edilmiş kişiler olduğunu söyledi. Özel, "Mülakatta başarısız olanlar içinde genelde ailede ihraçlar olduğu söyleniyor. Benim de maalesef abim ihraç edildi. Ama hakkında soruşturma yok, dava yok. Abim OHAL Komisyonu'na başvurdu cevap bekliyor"dedi.

"Bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz"

Özel, "Biz bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Mülakat sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. Bu mümkün değilse de, kişilerin kendileri dışındaki olumsuz konulardan dolayı düşük puanlar almasını istemiyoruz" açıklamasında bulundu.