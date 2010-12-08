KPSS'de tam puan alanların ifadesi alınıyor

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, KPSS'de "kopya çekildiği ve soruların çalındığı'' iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda tam puan alan kişilerin ifadelerinin alınmasına başlandı.





Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınavda tam puan aldığı belirlenen kişilerin ifadelerini alıyor.



Tam puan alan 350 kişiden 79'unun Ankara'da ikamet ettiği tespit edildi. Bu kişilerden 3'ü emniyete gelerek, ifade verdi.



''İfade sahibi'' sıfatıyla bilgisine başvurulan kişilere, ''Daha önce tam puan aldıkları halde tekrarlanan sınavda niçin düşük not aldıkları'', ''Sınava giren başka akrabaları olup olmadığı'', ''İptal edilen sınav öncesi herhangi bir kişiden yardım ya da kopya alıp almadığı'' şeklinde sorular sorulduğu öğrenildi.



Sorgusuna başvurulan kişilerin emniyetten serbest bırakıldığı, bu kişilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından, ifadesinde çelişki ya da şüphe bulunanların tekrar çağrılacağını belirten yetkililer, Ankara'daki 79 kişinin ifadesinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını kaydetti.



Yetkililer, Ankara dışında bulunan kişilerin ise savcılık talimatıyla ifadelerine başvurulacağını bildirdi.









