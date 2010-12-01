-KPSS'DE TAM PUAN ALAN 350 KİŞİ SORGULANACAK ANKARA (A.A) - 01.12.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, KPSS'de ''kopya çekildiği ve soruların çalındığı'' iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda tam puan alan 350 kişinin ifadesi alınacak. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın talebi doğrultusunda ÖSYM'den istenen, sınavda tam puan alan 350 kişinin yer aldığı liste, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Söz konusu kişilerin kademe kademe ifadelerinin alınacağı ve bu çerçevede Ankara'da ikamet eden kişilerin, Savcı Sakınan'a ifade verecekleri, diğer illerde yaşayanların ise talimatla ifadelerine başvurulacağı kaydedildi. Soruşturmanın sonraki aşamalarında ise delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi oluşması halinde, söz konusu kişilerin, ''Şüpheli'' sıfatıyla soruşturulabilecekleri de belirtildi. Öte yandan, ÖSYM'nin bilgisayarlarından alınan imajların incelenmesine, savcılığın görevlendirdiği bilirkişiler tarafından başlandığı öğrenildi.