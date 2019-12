KPSS'de soruların sızma iddiası güçleniyor

T24 - 300'ü aşkın kişinin 120'de 120 net yaptığı KPSS'nin şampiyonlarını mercek altına aldı. Adaylardan en az 20'sinin aynı evde yaşayan evli çiftler, kardeşler veya arkadaşlar olduğu anlaşıldı.



Devlet memuru olmak isteyen 800 bin adayın ter döktüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) soru veya yanıtların sızdığı iddiası, ‘güçleniyor.’



10-11 Temmuz’da yapılan sınavın şampiyonları mercek altına aldı. Radikal’in resmi kaynaklarda yaptığı kontrollere göre ‘KPSS şampiyonları’ndan (120 sorulu sınavda 110 ve üzeri net yapanların) en az 20’si, aynı evde yaşayan evli çiftler, kardeşler veya ev arkadaşları.



KPSS’de geçen yıl 120 sorunun tamamını yapan kimse olmamıştı. Bu yıl ise aynı sınavda 300’ü aşkın kişi 120 soruda 120 net doğru yapması, bu kişilerden bir kısmının aynı evde yaşaması, ‘Zordu’ denilen sınavda ortalama doğru sayısının ise 61’de kalması ‘cevap anahtarı bazı evlere servis mi edildi’ kuşkusu yarattı.



Aynı evlerden bu kadar başarılı adayların çıkmasının tesadüf olamayacağını savunan mağdur adaylar, “Kimlik numaraları ve sonuç belgeleri internette çarşaf çarşaf yayımlanan başarılı adaylar neden seslerini çıkarmıyor, neden köşe bucak kaçıyor. Onların suskun kalması bizim iddialarımızı iyice güçlendiriyor” diyor.





İşte başarılı hanehalkları



Radikal’in tepsitlerine göre, aynı adreste yaşayan en az 10 çift, kardeş ya da akraba, sınavda şampiyon oldu. İzmir’den N.B ve H.B, Sakarya’dan L.Ç ve S.Ç, Kayseri’den R.Y ve Z.Y, Ankara’dan N.S ve A.S, Malatya’dan E.Ö ve A.Ö, yine Malatya’dan R.N ve B.K, Ankara’dan H.A ve S.A, Kahramanmaraş’tan B.G ve İ.G, Afyonkarahisar’dan S.A ve H.A, İzmir’den M.S ve M.S’nin sınavda gösterdiği başarılar aynı.



İkili gruplar halinde aynı evde yaşadığı tespit edilen adayların bazılarının eş, bazılarının kardeş, bazılarınınsa arkadaş olduğu belirtiliyor.



İsmi geçen adaylardan bazıları, tüm soruları doğru yanıtlarken, bazılarının birer, ikişer yanlış yaptığı görülüyor.



Resmi kaynaklara göre Ankara’dan N.S ve A.S, Malatya’dan R.Y ve Z.Y, İzmir’den H.B ve N.B, Sakarya’dan L.Ç ve S.Ç, Malatya’dan R.N ve B.K eğitim bilimleri testinde 120’de 120 net yaptı. İkili olarak bu adayların ikametgâh adresleri de puanları gibi aynı.



Ankara’dan H.A ve S.A’nın her ikisinin de 119 doğruya karşılık sadece bir yanlışı var. Eğitim bilimlerinde 117 doğru yapan E.Ö ile Malatya’da aynı evde yaşayan A.Ö aynı testte 111 doğru çıkarmayı başarmış görünüyor. İzmir’de M.S ve M.S çiftlerinin puanları da sırasıyla 113 ve 116 doğru çıkarmayı başarmış görünüyor.



Çiftlerin yanı sıra aynı evden kardeşler de başarılarıyla dikkat çekiyor. Afyonkarahisar’da aynı hanehalkından S.A ile H.A’nın her ikisi de sonuç belgelerine göre, Genel Yetenek testinde 56 doğru çıkarmayı başarmış görünüyor. Genel Kültür testinde ise adaylardan S.A 46, H.A ise 47 doğru yapmış. S.A eğitim bilimleri testinde de 120’de 120 net yapmayı başarmış görünüyor. Bu kişilere ek olarak bazı şampiyonların da aynı ilçelerde birbirine yakın mahallelerde yaşadığı görülüyor.



Eğitimciler ve bazı siyasi parti vekilleri, aynı evden ‘tam puan’ çıkmasının ‘soruların önceden alınmış olduğu’ yönündeki iddialara adeta kanıt teşkil ettiğini öne sürüyor. ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan’ın bu kadar çok sayıda ‘çift’in birlikte tam puan yapmasına nasıl bir açıklama getireceği merak ediliyor.





‘Bu delil değilse nedir?’



KPSS sonuçlarından memnun olmayan mağdur memur adayları ise sanal ortamda aynı sınavda tam puan ve yüksek puan yapan adayların sonuçlarını birbirlerine ve yetkililere ulaştırmaya çabalıyor. Adayların, e-postayla ulaştırdıkları isyanları şöyle:



“Bu kişilerin T.C kimlik numaraları çarçaf çarşaf nette dolaşıyor fakat onların hiç sesi çıkmıyor. Üç ayrı karıkocanın eğitim sınavında bütün sorulara hiç yanlış yapmadan doğru yapması somut delil değil de nedir? Lütfen sesimize ses verin ve sesimiz olun bizler geleceğin öğretmenleriyiz çocuklarınızı eğitecek öğretmenlerin hırsız olmasına göz yummayın.”





Çubukçu: Öğretmen ataması ertelenemez



KPSS sınavına giren bazı öğretmen adayları, öğretmen atamalarının soruşturma sonuçlanana kadar iptal edilmesini istedi. Ancak Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, öğretmen ihtiyacını gerekçe göstererek bunun mümkün olmadığını belirtti. Çubukçu, “Eğitim öğretim başlamadan önce, 31 Ağustos’da bu atamaları gerçekleştireceğiz. Çünkü öğretmen ihtiyacımız var. ÖSYM’nin çalışması da uzun sürebilir, onu bekleyemeyiz. ÖSYM bu çalışmanın ardından söz konusu kişilerin sınavlarının iptali yönünde bir karar alırsa, biz de bu kişilerin atamalarıyla ilgili benzer bir işlem yaparız” değerlendirmesi yaptı.





Sendika: Öğretmen atamaları ertelenmeli



Türk Eğitim-Sen KPSS soru veya yanıtlarının sızdırılması iddialarıyla ilgili resmi işlemleri başlatmış durumda. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 23 Ağustos Pazartesi Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını, MEB’e de öğretmen atamalarının soruşturma sonuçlanana kadar ertelenmesi için resmi başvuru yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM ve YÖK’e de birer resmi yazıyla olayın araştırılması için başvuracaklarını dile getiren Sendika Başkanı Koncuk, “Bu kadar önemli bir konuda yetkililer neden susuyor, anlamak mümkün değil” diye konuştu.





‘Şampiyonlar niye susuyor?’



Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç akademisyenler oluşan bir komisyon kurduklarını ve 300’ü aşkın adayın 120’de 120 net çıkardığı eğitim bilimleri testini ayrıntılı inceleyeceklerini dile getiriyor. İddialara temkinli yaklaşan Kılıç, “Başarılı adayların hiç sesini çıkarmamasını, kendilerini savunmamasını tuhaf karşılıyoruz. Maalesef onlar sessiz kaldıkça bizim kuşkularımız da daha güçleniyor” değerlendirmesini yaptı. Kılıç, ÖSYM’yi soruşturmayı bir an önce sonuçlandırması için sürekli aradıklarını dile getirerek, “Kanıt peşindeyiz. Eğer bir hukuksuzluk, usulsuzluk söz konusu olduğu ortaya çıkarsa, öğretmen atamalarının mutlaka durdurulması gerekiyor” diye konuştu. Radikal’e gelen bir e-postada ise “Siz bir sınava girseniz kopya çektiğiniz iddia edilse ve TC numaranız yayımlansa internete şikâyetçi olmazmısınız? Ben şahsen olurum ve dava açarım ama bunların sesi çıkmıyor ve köşe bucak kaçıyorlar. Bunlar bir kanıt değil mi?” denildi.