KPSS’de kopya skandalı sonrası 8 kişinin cezaları verildi

T24 - İki yıl önce kopya iddiaları nedeniyle iptal edilen KPSS ile ilgili ilk ceza ÖSYM personeline verildi. Kopya iddiaları sonrası istifa eden 8 ÖSYM personeli "görevi suistimal" ettikleri gerekçesiyle maaş kesme cezası verdi. 2200 TL ile 3000 TL arasında maaşlar alan 8 personelin maaşlarından “1/10” oranında kesinti yapılması kararı Şubat ayında uygulandı. 8 personel ise geçtiğimiz günlerde İdare Mahkemesi’ne itiraz etti.



Kıvanç El'in Vatan gazetesindeki haberine göre; 2010 yılı Ekim ayında ortaya çıkan KPSS skandalıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, YÖK de idari soruşturma başlatmıştı. YÖK ve Savcılık soruşturmasının “daha sağlıklı ilerlemesi” için 8 isim soruşturmanın hemen başında görevden alınmıştı. İstifa ederek ayrılan ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ın özel kalem müdürü Işıl Ç., ÖSYM Genel Sekreteri Mehmet A., Bilgi İşlem Müdürü Mustafa T. ve dershane işlettiği ortaya çıkan eşi Gönül T., Araştırma Geliştirme Müdürü Haydar A., Sınav Hizmetleri Müdürü Feza K., Test Geliştirme Uzmanları Burak Ö. ile Erkam D. görevden alındıktan sonra kadroları YÖK’e geçirilmişti. Edinilen bilgiye göre, 8 personel hakkında idari soruşturma tamamlandı ve YÖK Denetleme Kurulu görevden alınan 8 personel hakkında “görevi suistimal” ettikleri gerekçesiyle maaş kesme cezası verdi. 2200 TL ile 3000 TL arasında maaşlar alan 8 personelin maaşlarından “1/10” oranında kesinti yapılması kararı Şubat ayında uygulandı. 8 personel ise geçtiğimiz günlerde İdare Mahkemesi’ne itiraz etti.

Soruşturma bitiyor



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre savcılık, mal varlığı incelemeleri ve bilgisayar incelemelerini tamamladı. Savcılığın “yakın bir zaman içerisinde” iddianamesini tamamlaması bekleniyor. Savcılığın soruşturma kapsamında Emniyet ve Jandarma kriminalden ayrıntılı raporlar aldığı da ifade edildi.



YÖK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında soruların ÖSYM içerisinden sızdırıldığı yönünde “kanaat” oluşsa da “kesin delillere” ulaşılamadığı ileri sürülürken, savcılık iddianamesinin yeni deliller ortaya koyması durumunda yeni bir idari yaptırım gelebileceği belirtiliyor.

Neler yaşanmıştı?



KPSS’deki kopya ve sızdırma iddiaları ilk olarak 2010 yılı Ağustos ayında gündeme geldi. KPSS’nin Eğitim Bilimleri Testi’nde 350’yi aşkın kişinin 120’de 120 yapması 350 kişiden de birçoğunun aynı evde hatta eş olduğunun ortaya çıkması nedeniyle hem YÖK hem de savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. ÖSYM’ye polis tarafından sabah saatlerinde baskın da yapılarak tüm bilgisayarlara el konmuştu. Dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan sınavın yenilenmesi kararı alıp daha sonra da istifa etmişti. Yenilenen sınavda ise hiçbir aday 120’de 120 yapamamıştı. Savcılık sınavda tam puan alan 350 adayın da ifadesine başvurmuştu. ÖSYM’nin ilk sınavla yenilenen sınava ilişkin karşılaştırmalı sınav verilerini ve sınava girmeyen adayların bilgilerini Savcı Şadan Sakınan’a da vermişti. ÖSYM’nin 100 net ve üzeri yapan bazı şüpheli gördüğü adaylara ilişkin bilgileri de savcılığa bildirdiği kaydedildi. Savcılığın sınava giren yaklaşık 250 adayın ilk sınav ile yenilenen Eğitim Bilimleri Sınavı’ndaki kitapçıklarını da incelemeye almıştı. Bu adayların el yazıları da incelenmişti.

