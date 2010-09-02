-KPSS'DE KOPYA İDDİALARINA BİR GÖZALTI DAHA YALVAÇ (A.A) - 02.09.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 10-11 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sorularının çalındığı ve kopya çekildiğine ilişkin iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün Isparta'nın Yalvaç ilçesinde gözaltına alınarak bugün Ankara'ya götürülen Baki S'nin arkadaşı olduğu bildirilen bir kişi daha gözaltına alındı. Baki S'nin liseden arkadaşı olduğu öğrenilen Süleyman İ. jandarma tarafından gözaltına alındı. Babasının kuyumcu dükkanında çalışan ve Konya'daki iki yıllık bir meslek yüksek okulundan mezun olduğu belirtilen Süleyman İ, Yalvaç Adliyesi'nde götürüldü. Süleyman İ'ye ait olduğu ve bazılarının arızalı olduğu kaydedilen birkaç bilgisayar kasasına da el konulduğu kaydedildi. KPSS ile ilgili iddialar konusunda bir süre önce Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda açıklamalar yaparak iddiaları gündeme getirenlerden olan ve Yalvaç'ta yaşayan Hakan İnan da bazı konularda bilgi vermek üzere Yalvaç Adliyesi'ne gitti. Gözaltına alınan Süleyman İ'nin babası Mümin İ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluyla Baki S'nin arkadaş olduğunu, Baki S'nin yaşadığı beldeden ilçe merkezine geldiğinde oğluyla görüştüğünü, zaman zaman bazı eşyalarını dükkana emaneten bıraktığını kaydetti. Mümin İ, ''Oğlum Baki S. ile arkadaş olduğu için mi gözaltına alındı bilmiyorum. Oğlum bu yıl KPSS'ye de girmedi'' dedi.